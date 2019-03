Els jardins d'una cruïlla de l'Eixample, la nova proposta d'ubicació provisional per a l'Escola Entença

Tres anys i mig després de reclamar una ubicació definitiva, l'Escola Entença de Barcelona té una nova proposta de lloc, però aquest cop tampoc serà definitiu. Després que un grup de pares es tanquessin durant una nit al vestíbul de l'Ajuntament la setmana passada reclamant una solució definitiva, el Consorci d'Educació de Barcelona ha proposat que el centre s'ubiqui provisionalment als jardins de Marcos Redondo, a la cruïlla entre Comte Borrell, Buenos Aires i l'avinguda Sarrià.

Aquest espai és una petita zona ajardinada que es fa servir com a parc, però que seria suficient per traslladar-hi l'Escola Entença, que ara és en uns mòduls prefabricats al carrer Urgell, al costat de l'Escola Industrial. Aquest espai, a banda de quedar petit, està molt a prop d'una subestació elèctrica, que podria causar ones electromagnètiques amb conseqüències nocives per als infants.

Després de la tancada la setmana passada, les famílies de l'escola van aconseguir una reunió amb l'alcaldessa, Ada Colau, i aquest dijous se n'ha celebrat una altra amb el president i la vicepresidenta del Consorci d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray i Laia Ortiz, així com el comissionat d'Educació, Miquel Àngel Essomba, la gerent del Consorci d'Educació, Mercè Massa, i el conseller tècnic del districte de l'Eixample, Jordi Matas.

De la reunió n'ha sortit també el compromís de "seguir treballant amb la comunitat educativa" per trobar una "ubicació definitiva al centre", mentre que l'Associació de Famílies portarà la solució plantejada a l'assemblea de pares i mares i a seguir treballant conjuntament amb totes les administracions implicades en trobar una solució i ubicació definitiva, segons un comunicat difós pel Consorci, format per l'Ajuntament i la Generalitat.

Objectiu aconseguit! Donarem detalls més endavant, però de moment la lluita ha donat fruits. Gràcies a totes per la feina i al @consorciedubcn pel treball fet. pic.twitter.com/qVAUXT7r3c — AFI Escola Entença (@AFI_Entenca) 7 de març de 2019

La lluita d'aquestes famílies es remunta a fa tres anys i mig. L'Escola Entença va néixer el curs 2016-2017 en uns mòduls provisionals a l'Escola Industrial de Barcelona. La promesa, d'entrada, era que l'edifici definitiu es construiria en el marc de la transformació de l'antiga presó Model. Però ha plogut molt des de llavors. En la primera ubicació prevista per al centre hi ha d'anar ara una altra escola, que també està en mòduls en un espai annex a l'antic centre penitenciari, i per a l'Entença s'han promès, durant aquest temps, fins a quatre ubicacions. Una d'elles és un solar del carrer Provença on s'havia de fer l'ampliació de l'Hospital Clínic, i que és, per tant, propietat de l'hospital, que a hores d'ara no té cap constància que hagi avançat la carambola que permetria que aquest espai acabi acollint un edifici escolar.