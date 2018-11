L'escola Pinetons de Ripollet es mobilitza per reclamar un institut escola

La comunitat educativa de l'escola Pinetons, a Ripollet, està preparant una setmana de mobilitzacions per exigir al departament d'Ensenyament que obri un institut escola que, d'una banda "descongestioni els instituts" del municipi i, de l'altra, garanteixi "la continuïtat de la línia pedagògica" de Pinetons, que ja va néixer amb una metodologia molt renovadora. L'escola, de tres línies, té 700 alumnes.

Les famílies s'estan movent perquè saben que a mitjans de desembre el departament farà pública la previsió de places de cara l'any que ve. Tenen entès que la intenció és obrir un institut escola a l'escola Martinet, però reclamen que aquesta iniciativa també s'apliqui al seu centre, en la línia del que va demanar el ple municipal. "Un sol institut escola no resol el problema de saturació als instituts de Ripollet", afirma la portaveu de les famílies, Vanessa Raja.

Malgrat que diu que obrir un institut escola a Martinet "és molt lícit", els pares i mares de Pinetons es pregunten "quins criteris té el departament per dir que sí a una escola i no a una altra". En aquest sentit, reivindiquen que hi ha precedents d'obrir dos instituts escola a la mateixa ciutat i el mateix curs, com ha passat aquest any a Mataró.

L'argument que posen sobre la taula és que l'institut de referència de les escoles Pinetons i Martinet té capacitat per 120 alumnes de 1r d'ESO, mentre que el curs que n'arribaran 175. "Hi ha famílies que no saben on portar el seu fill o la seva filla el curs que ve a fer primer d'ESO", assegura Raja, que també apunta que hi ha qui es planteja canviar de municipi. Segons una enquesta interna a les famílies, un 80% dels pares i mares portarien els seus fills fora de Ripollet si es garantís una continuïtat de la línia pedagògica que ara tenen a Pinetons.

Bon dia famílies, us recordem que aquesta tarda, com cada dimecres a les 19h, ens reunim la Comissió de Secundària. Aprofitem per convidar a tothom que estigui interessat.

Consultats per l'ARA, el departament d'Ensenyament ha afirmat que estudiarà el cas i decidirà en funció de les necessitats d'escolarització del municipi. Fonts de la conselleria també han apuntat que el departament aposta sempre que es pugui per l'obertura d'instituts escola.