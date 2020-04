Les escoles concertades alerten del perill de tancar si les famílies deixen de pagar

Les escoles concertades fa temps que es queixen d'un infrafinançament per part del departament d'Educació que feia perillar fins i tot la subsistència d'alguns centres educatius. Ara, amb el confinament per l'estat d'alarma i malgrat que segueixen treballant online, "algunes famílies qüestionen el pagament de les quotes" i això els posa encara més en perill, segons explica Eva Salvà, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana.

"El concert que tenim ja és insuficient i ara ens arriba la situació que l'escola deixa d'estar oberta, així que algunes famílies, una minoria, es qüestiona el pagament de les quotes", explica Salvà, que alerta, a més, que d'altres "tindran problemes econòmics si es queden sense feina" i potser no poden pagar les mensualitats.

Per mirar d'alleugerir el problema, el departament d'Educació ha anunciat que "avançarà" el pagament de despeses de funcionament, però Salvà els corregeix: "No és un avançament, estan posant al dia despeses de febrer i març". A la nota de premsa, en efecte, la Generalitat parla del pagament de febrer i març d'uns diners que serveixen per cobrir despeses i subministraments. Uns pagaments que "fins ara es pagaven amb un decalatge de dos mesos i fins fa tot just un any i mig era de tres mesos", explica el mateix comunicat.

Ho han decidit després de reunir-se amb el Consell Escolar de Catalunya. El Govern és "conscient dels problemes de liquiditat dels centres", segons la nota feta pública.

Algunes escoles concertades ja han decidit fer descomptes als seus alumnes, però les més petites tenen problemes perquè les reduccions de preu siguin grans a causa dels seus problemes de liquiditat.

"L'infrafinançament de la concertada acaba recaient sobre les famílies, però l'escola no tanca i treballen molt", lamenta Josep Manuel Prats, president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures (FAPEL), que ha signat un comunicat conjunt amb la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya reclamant mesures públiques per garantir la subsistència dels centres concertats.

Els ERTO arriben a les escoles

"Ens arriben moltes consultes i demandes de com hem de procedir les famílies amb les aportacions voluntàries que les escoles necessiten per sobreviure en un escenari d'infrafinançament", diu l'escrit, en el qual consideren que s'ha de mirar cas per cas depenent de la situació familiar derivada de l'estat d'alarma. "Moltes famílies patiran", expressa el comunicat, que recorda que històricament aquests pares demanen "la gratuïtat" de les places escolars també a les concertades. Aquest infrafinançament ha sigut reconegut pel mateix departament d'Educació, que ha donat com a alternativa que les concertades que ho necessitin passin a convertir-se en escoles públiques.

Les concertades ja han aplicat els primers expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO) a treballadors subcontractats com ara alguns d'administració o de menjador i serveis. Des de la concertada també es queixen d'un greuge comparatiu amb la pública, hores després que el departament d'Educació també ha anunciat que indemnitzarà les empreses de menjador i transport escolar i assumirà el complement salarial dels menjadors en els casos d'ERTO. "A les escoles concertades tampoc els agrada fer ERTOs", assenyala Salvà.

Les patronals calculen que el concert econòmic, la major part del qual va a parar als salaris dels professors, cobreixen aproximadament la meitat dels costos de la concertada, que són d'uns 4.700 euros a l'any. Les escoles, a més, reben una subvenció per a despeses de 8.000 euros per cada línia (és a dir, cursos d'una sola aula), uns 90.000 euros anuals en escoles d'una sola línia.