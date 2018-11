L'escola 'nòmada': tres anys esperant una ubicació definitiva

L'Escola Entença va néixer, el curs 2016-2017, en uns mòduls provisionals a l'Escola Industrial de Barcelona. La promesa, d'entrada, era que l'edifici definitiu es construiria en el marc de la transformació de l'antiga presó Model. Però ha plogut molt des de llavors. En la primera ubicació prevista per al centre hi ha d'anar ara una altra escola, que també està en mòduls en un espai annex a l'antic centre penitenciari, i per a l'Entença s'han promès, durant aquest temps, fins a quatre ubicacions, tres de les quals ja estan descartades i la quarta es troba encara en procés de negociació. Es tracta del solar del carrer Provença on s'havia de fer l'ampliació de l'Hospital Clínic, i que és, per tant, propietat de l'hospital, que a hores d'ara no té cap constància que hagi avançat la carambola que permetria que aquest espai acabi acollint un edifici escolar. I el departament de Salut assegura, en la mateixa línia, que les coses continuen com estaven. És a dir, que el projecte està enrocat.

Vistes tantes incerteses, les famílies de l'Escola Entença han convocat una manifestació, aquesta tarda, a l'encreuament dels carrers Urgell i París. Demanen solucions definitives per a la seva situació i lamenten que l'emplaçament actual no està en condicions d'acollir l'escola quatre cursos més, com diuen que els ha suggerit el Consorci d'Educació de Barcelona, perquè l'anunci inicial era que s'estarien només tres o quatre anys als mòduls. L'espai, denuncien, no és prou gran perquè hi hagi 375 alumnes –i això es nota, sobretot, en zones com el pati i el menjador i en el fet de no poder disposar d'una cuina pròpia.

La provisionalitat d'aquesta escola s'havia d'acabar aquest curs, però a hores d'ara el centre no té ni una ubicació definitiva aprovada. L'Associació de Famílies d'Infants (AFI) d'Entença denuncia, a més, que la situació s'agreuja pel fet que els mòduls són al costat d'una subestació elèctrica i que ningú els ha confirmat que les ones electromagnètiques no tinguin conseqüències nocives per als infants. "Exigim el trasllat immediat de l'Escola Entença a una ubicació provisional segura per a la salut dels nostres fills", defensen des de la comissió de nova ubicació de l'AFI.

El comissionat d'Educació de l'Ajuntament ha explicat a l'ARA que el seu equip té "clara voluntat" que el centre es pugui aixecar al solar del Clínic, al carrer Provença, just al costat del Mercat del Ninot, i que treballen per aconseguir-ho, però que estan pendents de tancar un preacord amb la Generalitat, l'Hospital Clínic i la Diputació de Barcelona. La carambola que es busca és que l'hospital pugui fer la seva ampliació –que va quedar aturada per la crisi econòmica– a l'Escola Industrial i que el consistori recuperi el solar del carrer Provença i el pugui destinar a l'escola i a la nova caserna de bombers que s'hi ha d'aixecar per substituir la provisional del Parc Joan Miró. Un portaveu del Clínic, però, assegura que de moment no s'ha fet cap pas en aquesta direcció, tot i que la nova ubicació ja s'ha posat sobre la taula a les famílies de l'escola.

El Consorci d'Educació de Barcelona explica, al seu torn, que tenen prevista una reunió el 10 de desembre per abordar la situació de l'escola. Asseguren que estan pendents de tancar l'acord sobre la possible ubicació al solar del carrer Provença i que, per tant, encara no es poden aventurar a donar terminis de quant temps més haurà de passar el centre en els barracons actuals, que s'han anat ampliant cada estiu per acollir els alumnes que s'anaven incorporant a l'escola. I que, com denuncien les famílies, han arribat al seu "límit".

Fins ara, a banda de la idea inicial de la Model, el centre també ha tingut propostes per instal·lar-se de manera definitiva en un edifici destinat a habitatges socials a la confluència dels carrers Londres i Villarroel, en litigi judicial per haver-se aixecat en un solar destinat a zona verda i, també, en uns terrenys de l'Ajuntament situats a la mateixa Escola Industrial. De moment les famílies lamenten que no hi hagi cap proposta que puguin assumir com a definitiva i per això han començat les mobilitzacions. Denuncien que l'espai actual no pot acollir alumnes durant quatre cursos més i demanen que se'ls comuniqui ja una ubicació definitiva.