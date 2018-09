El curs escolar comença amb obres en 21 centres i la promesa de més pressupost

La setmana passada el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, va admetre que hi havia una trentena d'obres que el "feien patir". Finalment, 21 escoles i instituts han començat el nou curs escolar amb obres per acabar, unes "incidències" que Bargalló ha atribuït novament als retards causats per l'aplicació del 155, que va endarrerir la licitació de les obres. Com que tots els centres tenien "plans B", s'han habilitat altres espais, com biblioteques o centres cívics, per tirar endavant les classes

Només en un cas, a l'institut Ca l'Arnús de Badalona, les obres han obligat a endarrerir l'inici de curs fins al proper dilluns. En una visita a l'escola Francesc Macià de Barcelona, Bargalló ha dit que la situació és un "èxit" tenint en compte que hi havia 400 obres programades.

Acompanyat del president de la Generalitat, Quim Torra, i del vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, Bargalló ha afirmat que la prioritat del seu departament és revertir les retallades dels anys anteriors. La partida per aquest any és de 4.821 milions d'euros, igual que el 2017, i això suposa uns 500 milions menys que el 2010.

Però Aragonès ha evitat concretar quan es revertiran les retallades i s'ha limitat a comprometre's que l'ensenyament "tornarà a ser una prioritat als pressupostos" i que seguirà batallant en la negociació amb l'Estat "per obtenir més recursos". El nivell d'inversió en ensenyament continua estant per sota del 2% del PIB, una xifra molt lluny del 6% que estableix la Llei d'Educació de Catalunya (LEC).

Els representants del Govern també han demanat "deixar treballar als mestres en llibertat", després de les acusacions d'adoctrinament, i que "no s'utilitzi políticament" l'escola. El grup de suport als mestres de l'institut El Palau, de Sant Andreu de la Barca, han demanat "deixar fer la feina als docents" després que diversos mitjans de comunicació hagin anat a gravar-los en primer dia de curs.

Iniciem el curs amb la presència de càmeres a les portes de l'institut. Volem treballar en pau, volem que els alumnes puguin entrar i sortir amb normalitat, sempre son els mateixos els que emboliquen la troca.

Deixem fer la feina als docents. No juguem al el futur dels alumnes. — Suport IES El Palau (@9delpalau) 12 de setembre de 2018

Però el discurs més polític l'ha entomat Torra: "Nosaltres bastim el nostre projecte de país sobre la llibertat, la cultura i el talent, i les escoles catalanes són el pilar sobre el qual edificar l'edifici republicà que volem bastir", ha dit.

Després d'un curs molt difícil marcat pels atemptats del 17-A, i sobretot l'1-O i l'aplicació del 155, el president de la Generalitat ha donat suport a la comunitat educativa i ha defensat el model "d'èxit i d'inclusió" de l'escola catalana.

USTEC-STES reclama 70 milions més per contractar 5.000 docents més

Si la setmana passada CCOO xifrava en 6.000 els professors que cal introduir al sistema per tornar als nivells de fa vuit anys, el sindicat USTEC-STES eleva la xifra fins als 7.200. Ara bé, segons el portaveu del sindicat, Ramon Font, ha afirmat que es necessiten 70 milions d'euros més només per contractar 5.000 docents que permetin complir la promesa de rebaixar una segona hora lectiva als docents i reduir les ràtios.

"Seria un desastre que els pressupostos es tornessin a prorrogar", ha dit Font, que ha demanat "responsabilitat" als polítics catalans per aprovar uns comptes que reverteixin les retallades que ha patit el sector. "Si per redreçar aquests problemes, ho fem en col·laboració amb Ensenyament, millor; però si hem d'anar en contra de les polítiques del Departament, convocarem mobilitzacions", ha avisat el portaveu del sindicat.

A banda de l'infrafinançament en educació, Font ha situat la segregació escolar i la falta de democràcia als claustres com els altres problemes prioritaris que cal afrontar.