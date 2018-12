L'escolarització gratuïta requeriria una inversió de 465 milions

Segons els càlculs de la Fundació Jaume Bofill, garantir l'educació gratuïta a Catalunya a tots els centres sostinguts amb fons públics requereix una inversió de 465 MEUR d'euros anuals. Un total de 268 milions d'aquests anirien destinats als centres públics i 197, als concertats.

Són xifres de l'Anuari 2016 que inclouen, en el cas dels concertats, les quotes que assumeixen les famílies dels 330.000 alumnes, i en el cas de les públiques i també concertades, els serveis com poden ser les activitats complementàries, les sortides, les colònies o el material escolar que de mitjana, és de 400 euros per alumne i any. Si la gratuïtat es comencés a garantir només a les famílies vulnerables, la inversió seria de 112 MEUR.

Per això, des de la Fundació Bofill també s'ha calculat que si Catalunya destinés el 4,4% del PIB a l'educació -la mitjana espanyola- es disposarien de 1.500 milions d'euros addicionals per poder invertir en política educativa i per tant, garantir aquesta gratuïtat només suposaria el 31% d'aquesta quantitat addicional.