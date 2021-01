El 80% dels grups de les escoles bressol de Barcelona no s'han confinat cap vegada

Vuit de cada deu alumnes catalans van poder anar a classe amb normalitat durant el primer trimestre, i sembla que ha passat una cosa calcada a les escoles bressol municipals de Barcelona. El 80% dels grups bombolla no s'han hagut de confinar cap vegada, i de les 69 llars d'infants públiques que van tenir algun grup confinat, el 78% només van detectar un únic positiu dins del grup, cosa que confirma que "no hi va haver transmissió dins del grup bombolla", segons ha explicat aquest dimecres la comissionada d'Educació de l'Ajuntament, Maria Truñó.

Una de les dades que ha reivindicat Truñó és que cap de les 102 escoles bressol públiques va haver de tancar per algun brot de covid-19. Només al principi de curs un centre va ajornar uns dies la represa de l'activitat perquè totes les educadores eren contactes estrets d'un positiu. "El que passa a les bressol no només afecta les 8.500 famílies, sinó que afecta a nivell de ciutat", ha afirmat Truñó, que, com ja ha fet el departament d'Educació, ha alertat que és esperable que creixin els grups confinats aquestes dues setmanes perquè les escoles són un reflex del que passa a nivell comunitari, on la pandèmia continua a l'alça, i perquè s'estan fent més PCR a través dels cribatges massius. A nivell general, els grups escolars confinats segueixen disparats i ja n'hi ha 2.165, 322 més que ahir, quatre vegades més que just abans de les vacances de Nadal.

Agraïment al "sobreesforç" dels equips educadors

Truñó ha dit que la valoració general del primer trimestre és "positiva" gràcies, en bona part, al "sobreesforç important" de tots els equips que treballen a les bressol, que s'han "adaptat i reinventat" per tirar endavant la seva activitat educativa. També ha dit que s'han destinat 2,3 milions d'euros del fons covid de l'Ajuntament a material com gel o mascaretes i també a incrementar les hores del servei de neteja i d'educadores de suport, ampliant l'horari d'acollida. En aquest sentit, també ha destacat que s'ha agilitzat la contractació del personal substitut, que ara es nomena ràpidament per arribar l'endemà de la baixa, i no tres dies després com passava fins ara.

Amb tot, a l'Ajuntament no li consta encara un increment de la demanda de famílies que volen accedir a les places públiques, després que les patronals de les llars d'infants privades alertessin que un 10% dels centres havien hagut de tancar després del confinament. "Hem treballat la situació de sostenibilitat amb les patronals, però encara no ens han donat dades de les escoles tancades de manera permanent a la ciutat", ha dit Truñó. L'oferta de places públiques a Barcelona s'anunciarà en un parell de mesos.