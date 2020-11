Les escoles amb integració de nens sords reclamen mascaretes transparents segures i efectives

Diverses escoles amb integració de nens sords demanen al departament d'Educació que es proporcionin mascaretes transparents eficaces i segures per als alumnes i docents. Defensen la necessitat de protegir-se del covid-19 sense bloquejar la comunicació i la integració dels infants. El departament d'Educació ha anunciat la compra de 64.000 mascaretes transparents aquest novembre però les entitats de persones sordes han rebut amb divisions la mesura precisament pel tipus de mascareta que s'ha escollit. Mentre alguns aplaudeixen que per fi arribi el material, els detractors assenyalen que les mascaretes triades, tot i estar acreditades com correspon, requereixen tractar-les amb un producte regularment per evitar que s'entelin al parlar.

Les mascaretes opaques són una barrera evident per a la comunicació que directament la impedeix en el cas de l'alumnat amb sordesa i altres necessitats especials. "Distorsionen la veu, fan perdre la qualitat del so i impossibiliten la lectura labial i els indicadors no verbals", explica la mestra d'audició i llenguatge del CEIP Auró Mònica Carol. En definitiva, fan molt difícil interpretar la intencionalitat del missatge i les emocions del moment i poden suposar un pas enrere en la inclusió i l'autonomia d'aquests infants a l'aula. L'escola, situada a l'Eixample, és un dels 7 centres d'ensenyament públic a Barcelona amb un Projecte de Suport a l'Audició i el Llenguatge (PSAL); logopedes, metges especialistes en educació i llenguatge (SIAL), i formació i sensibilització de l'equip docent. Actualment a Catalunya hi ha 1.993 alumnes escolaritzats en modalitat oral (el 91% de l'alumnat amb sordesa) i 185 en educació bilingüe (llengua de signes).

El Consorci d'Educació de Barcelona havia proporcionat mascaretes transparents durant el primer trimestre, però només als docents. "Cap família vol veure un retrocés després de la seva lluita. Tenim una nena que l'any passat parlava i aquest any ho ha deixat de fer", lamenta la mare de l'Àlex, un alumne amb sordesa de 8 anys en aquest centre barceloní. Explica els esforços que s'han fet per evitar fer un pas enrere en la inclusió i l'autonomia dels infants a l'aula: "Des de l'associació de famílies d'alumnes de l'Auró hem aconseguit fer una comanda de 120 mascaretes translúcides per als alumnes que tenen algun cas a classe".

El departament d'Educació va comprometre's al setembre a aconseguir mascaretes transparents segures i accessibles. Durant dos mesos s'ha esperat la doble certificació que donés llum verda a repartir-les als centres d'ensenyament i la seva arribada ha estat celebrada per la Federació d'Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa (ACAPPS): "Sabem que ha estat un procés lent. Calia garantir, en primer lloc i de manera prioritària, la protecció eficient davant el covid". El model, fet pel fabricant Mar Magic i certificat per diversos laboratoris, permet una lectura labial més bona que altres models de materials semitransparents. Tot i així, requereixen un esprai antibaf o sabó antigreix per evitar que s'entelin.

La Federació de Persones Sordes de Catalunya lamenta que s'hagi de fer un manteniment afegit en un producte sanitari distribuït per l'administració: "És un sobrecost enorme i inassequible per a totes les famílies i no es pot assegurar l'efecte secundari d'aquests productes sobre la mascareta". En un comunicat emès conjuntament amb l'Associació Volem Signar i Escoltar les han qualificat d'"inútils, antihigièniques i incòmodes" i han demanat a la Generalitat "que proporcioni d'una vegada per totes un material certificat i funcional".

Les mascaretes, siguin translúcides o transparents, s'engloben dins la categoria de mascaretes higièniques. A diferència de les quirúrgiques o sanitàries, poden estar acreditades però no homologades, perquè no hi ha cap criteri del departament de Salut que pugui garantir un nivell de seguretat davant del covid-19 equiparable a les altres. El nombre de rentats o l'ús que se'n faci pot reduir la seva eficàcia i només es recomanen a la gent sana.