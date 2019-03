“No ens sentim escoltats: no hi ha espais d’opinió dels nens”

Què preocupa els infants? Què els agradaria canviar del seu entorn? I com ho volen fer? Els nens i nenes de Sant Andreu s’han pogut plantejar aquestes preguntes i buscar-hi respostes en la segona assemblea d’infants de +Educació, un projecte en xarxa que implica sis escoles del barri que organitzen activitats conjuntes tant en horari lectiu com no lectiu. El projecte, que va guanyar la primera beca Carles Capdevila de l’ARA l’any passat, busca connectar escoles i instituts amb entitats socials perquè l’educació i el lleure no s’acabin a les parets dels centres educatius. A l’assemblea, els alumnes van fer un avís molt clar: reivindiquen que la seva opinió és important, però denuncien que no es té gaire en compte.

Així ho van assegurar els representants de l’Escola l’Esperança, una de les participants juntament amb La Maquinista, Molí de Finestrelles, Baró de Viver, El Til·ler i Doctor Puigvert. “L’opinió dels nens és important”, van escriure en una de les cartolines que van portar a l’assemblea, celebrada fa uns dies a la Biblioteca Bon Pastor, en què es van reunir tres o quatre representants de cada escola. Ho van accentuar dient-ho alhora, com si fos el seu lema. La Noa, alumna d’aquesta escola, va explicar: “Al barri no ens sentim escoltats perquè no hi ha espais d’opinió de nens i nenes”. Proposen, per exemple, que hi hagi “més vida al parc”, perquè ara “la gent es queda a casa mirant la tele, l’ordinador o el mòbil”, diu el Pol, de 12 anys.

En canvi, a l’escola sí que senten que el que ells volen es té en compte, sobretot a les hores de tutoria, en què llegeixen missatges anònims d’una bústia instal·lada a classe. Així, els alumnes de l’Escola La Maquinista proposen les activitats per fer a l’hora del pati, i els professors s’hi adapten. L’última decisió que han pres és reduir la presència del futbol, i ara només s’hi pot jugar dos dies a la setmana. Tania Espín, mestra de l’escola, explica que per a l’equip docent “el pati no és una mitja hora perduda, sinó que també és d’aprenentatge”.

Més enllà de voler sentir-se escoltats, el medi ambient també inquieta els infants. Durant l’assemblea van explicar projectes que estan impulsant a les escoles perquè la resta els puguin replicar. A l’Esperança tenen La patrulla verda, una mena d’equip de vigilància (fins i tot amb uniforme) format per alumnes que s’encarreguen que no hi hagi brossa per terra. I parlant de consciència verda, els alumnes també avisen de la necessitat de tenir cura dels animals. “Es pensen que el plàstic és menjar i es moren”, explica en Davis, que té 10 anys i és de l’Escola Baró de Viver.

El projecte +Educació es va engegar el 2012 amb l’Escola La Maquinista i s’ha escampat per tot el barri. Ara l’objectiu és “augmentar la participació i aconseguir arribar a més famílies”, segons Oriol Roca, coordinador del programa, que destaca que “és un projecte de les escoles i els infants, d’ells i per a ells; si no, no tindria sentit”.