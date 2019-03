Un escriptor holandès assegura que el 'negre de Banyoles' no era de Botswana sinó de Sud-àfrica

L'escriptor holandès Frank Westerman assegura que el boiximà dissecat conegut com el 'negre de Banyoles', i que s'exhibia al Museu Darder d'aquest municipi, no era de la zona del Kalahari de Botswana com es creia fins ara, sinó que hauria viscut a Sud-àfrica. Segons explica el diari 'La Vanguardia', Westerman té proves que els germans Jules i Édouard Verreaux –que van desenterrar i posteriorment dissecar el cadàver– mai es van moure més enllà de 100 quilòmetres de Ciutat del Cap, és a dir, uns 1.000 quilòmetres al sud de la frontera amb Botswana. Això obre la porta a Sud-àfrica a reclamar la repatriació del cadàver que durant anys es va exhibir al Museu Darder de Banyoles, i que el govern espanyol va retornar a Botswana el 2000.

El boiximà conegut com el 'negre de Banyoles' era el cap d'una tribu que va morir a principis del segle XIX. El taxidermista Jules Verreaux va robar-ne el cadàver del seu sepulcre el 1830, va dissecar-lo i va posar-lo a la venda. El 1916 va ser adquirit pel Museu Darder de Banyoles –on s'exhibeixen animals dissecats– i va ser exposat fins al 1997. Les seves restes van ser repatriades i enterrades a Botswana, d'on fins ara es creia que procedia.