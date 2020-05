Baixen les morts diàries a l'Estat: 179 en les últimes 24 hores

Espanya torna a baixar de la barrera de les 200 defuncions diàries després de tres jornades consecutives: en les últimes 24 hores s'han registrat 179 víctimes mortals a tot l'Estat. Divendres se'n van notificar 229 i dijous, 213. Des de l'inici de la pandèmia, un total de 26.478 persones han perdut la vida per covid-19, 11.050 de les quals a Catalunya. El nombre de contagis detectats també disminueix, tot i que ara se'n fan més tests. Aquest dissabte el ministeri de Sanitat ha informat de 721 casos nous -divendres van ser 1.095- que eleven la xifra total de positius fins a 223.578. Tots aquests casos són infeccions confirmades mitjançant una PCR, tal com especifica el govern espanyol en el seu balanç diari.

La dada positiva és que més de la meitat dels infectats confirmats ja han superat la malaltia. En un sol dia s'han donat 2.000 altes hospitalàries i, per tant, ja són 133.952 les persones recuperades del virus. Així, la corba de contagis segueix el seu descens, si bé ho fa una mica més a poc a poc que durant el confinament total. Segons els experts perquè, d'una banda, la pandèmia s'apropa al seu final després d'haver superat el pic màxim d'estrès i, de l'altra, perquè la mobilitat parcial n'ha alentit el ritme de la baixada.

També han ingressat menys persones per complicacions respiratòries als hospitals espanyols: 70 malalts han necessitat entrar a cures intensives (UCI) en les últimes 24 hores. La xifra de pacients que han requerit assistència per pneumònies greus o insuficiències respiratòries els últims dos mesos creix fins als 11.292, i quasi tots els nous ingressos s'haurien produït a la Comunitat de Madrid i Catalunya, els dos focus més actius de covid-19 per mobilitat i densitat poblacional. En total, però, 122.265 contagiats han passat per un centre hospitalari, si bé no tots han necessitat quedar-s'hi.