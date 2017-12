El govern espanyol augmentarà el control dels vols, el lloguer de cotxes i les substàncies per fer explosius i drogues

El ministre de l’Interior espanyol, Juan Ignacio Zoido, ha presentat aquest dimecres als assistents a la reunió del pacte antiterrorista un paquet d’onze reformes legals que, segons el govern de Mariano Rajoy, serviran per prevenir i evitar atemptats terroristes com els del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils. Segons l'ACN inclouen un augment del control dels viatges amb avió, dels qui lloguen allotjament o vehicles, de les substàncies que es poden fer servir per fabricar explosius i drogues i fins i tot de la distribució de bombones de butà.

El paquet de mesures preveu la transposició de la normativa europea sobre la transmissió de les dades de reserva de vols de què disposen les companyies aèries. Això ha de servir perquè les forces policials puguin detectar les reserves de viatges que facin sospitosos investigats. Segons l'agència Efe també s'obligarà les persones físiques i jurídiques que ofereixen allotjament i lloguen vehicles de motor a dur un registre dels seus contractes al qual hauran de poder accedir les forces de seguretat.

El ministre Zoido no ha detallat com s'aplicaran aquestes mesures i la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, ha demanat més concreció. Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans, Miguel Ángel Gutiérrez, ha reclamat que el control arribi fins i tot a l'ocupació d’habitatges. A més, Zoido ha anunciat una restricció de l'ús de substàncies precursores d'explosius i les que també es puguin fer servir per fer drogues, per dificultar la fabricació de bombes casolanes i el finançament del terrorisme mitjançant el tràfic de drogues. Fins i tot es modificarà el reglament de distribució de gasos liquats per millorar el control de les bombones de butà com les que pretenien fer servir els terroristes del 17 d'agost.

Imams i expulsions

La bateria de reformes també preveu la transposició de la normativa europea en matèria d’estrangeria per "evitar buits legals com el que va impedir la repatriació de l’imam de Ripoll després de sortir de la presó de Castelló", segons ha dit el ministre. Es referia a la decisió del jutjat administratiu número dos de Castelló, que va perdonar l'expulsió d'Abdelbaki Es Satty el 2014 tot i que l'havien condemnat per tràfic de drogues i la subdelegació del govern espanyol a Castelló havia ordenat fer-lo fora. El ministre, arran de les preguntes dels periodistes, ha admès que a la reunió no s'ha parlat de la relació que el Centre Nacional d'Intel·ligència espanyol va tenir amb Es Satty. Tot i això, Zoido també ha dit que les mesures inclouen iniciatives respecte als imams que operen a Espanya, però no les ha concretades.

A més, també s'analitzarà la llei general penitenciària i es proposaran mesures per "dotar de més eficàcia els agents de les forces i cossos de seguretat de l’Estat", segons el ministre. La bateria de reformes és "en fase de conclusió" i es debatrà amb els partits per aprovar-les a les Corts. Algunes s'adoptaran en forma de llei orgànica, de manera que caldrà una majoria reforçada per tirar-les endavant, unes altres per decret i unes altres seran reglaments. Segons Zoido la majoria s'aprovaran durant el 2018.



La reunió d’aquest dimecres s'ha fet amb el rerefons de la polèmica per la decisió inicial del ministeri de l’Interior de no convidar els partits que fins ara assistien a les trobades com a “observadors” però que no havien signat el pacte antiterrorista, com és el cas de Podem, el PNB, ERC i PDECat. Finalment el ministeri els va enviar una invitació aquest dimarts al vespre, però només hi ha assistit Podem. Zoido ha demanat a la formació de Pablo Iglesias que signi el pacte antijihadista. Segons el ministre, en aquesta reunió no hi havia "un transfons polític" sinó només l’ànim de "millorar les eines per a la lluita contra el terrorisme". "Derrotarem el terrorisme jihadista com vam fer amb ETA, però necessitem l’ajuda de tots", ha declarat.