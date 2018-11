El govern espanyol es compromet a garantir la no discriminació de les persones amb VIH

El govern espanyol ha assumit el compromís de generar "marcs jurídics, socials i normatius" per acabar amb els estigmes que pateixen les persones amb VIH en tots els àmbits de la seva vida. Amb aquest objectiu, ha signat amb les comunitats autònomes i les organitzacions professionals vinculades a aquesta malaltia el Pacte Social per la No Discriminació i Igualtat de Tracte, que estableix una sèrie d'accions en els àmbits sanitari, laboral, educatiu i científic. El pla del govern marca el 2030 com a data per "posar fi a l'epidèmia del VIH".

Així, entre altres mesures, el pacte pretén vigilar millor les situacions de discriminació, garantir l'accés a tècniques de reproducció assistida i a l'adopció, ampliar la seva protecció legal o promocionar polítiques per evitar la discriminació laboral. En la presentació del pla, la ministra de Sanitat, Maria Luisa Carcedo, ha posat en relleu els avenços científics contra el VIH, però ha reconegut que els estigmes "encara són un repte".

A Espanya es troben cada any al voltant de 3.400 casos nous d'aquesta malaltia infecciosa, un 48% dels quals es diagnostiquen de manera tardana. En aquest punt, ha insistit la ministra, hi té "molta responsabilitat" la discriminació, que no s'ha pogut erradicar. L'executiu denuncia les "barreres per accedir a serveis de prevenció, diagnòstic i tractament" derivades d'aquest fenomen.

Discriminació a l'hora de demanar una hipoteca, de sol·licitar una assegurança mèdica o per entrar en una residència de gent gran són alguns exemples d'aquestes traves, tal com ha exemplificat el president de la Coordinadora Estatal de VIH/sida, Ramon Espacio. "Les persones amb VIH no som un perill", ha insistit Espacio, que ha reivindicat que aquests pacients es puguin incorporar a les forces armades i els cossos de seguretat estatals.

Per la seva banda, el ministre d'Interior Grande-Marlaska ha subratllat que s'estan fent "treballs importants" de cara a l'accés a feina pública amb l'objectiu de "trencar els estigmes". En aquest sentit, ha afirmat que "la formació de les forces de seguretat és un objectiu prioritari" per assolir més "sensibilitat i uns coneixements més clars" de les possibles discriminacions.

La ministra Carcedo ha explicat que la proposició de llei sobre igualtat de tracte i no discriminació que tramita el legislatiu "serà una eina poderosa" per fer efectives les accions recollides en el pacte.

La consellera de Sanitat de l'Aragó, Pilar Ventra, també ha participat en l'acte en representació de les comunitats autònomes i ha apostat per identificar i acabar amb les "normatives antiquades" que limiten els drets de les persones amb VIH. Ventura ha recordat que bona part de les accions del pacte han de ser implementades a nivell autonòmic.