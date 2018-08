El govern espanyol aprova definitivament el desviament de camions per l'AP-7 i l'AP-2

Ja està signat el document del reial decret que ha de garantir que a partir d'aquesta tardor els camions que han de passar pel tram tarragoní de la N-340 i la N-240 es desviïn cap a l'autopista AP-7 i l'AP-2 per intentar reduir la sinistralitat en aquestes dues carreteres. Així ho ha anunciat aquest divendres la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. "El govern ha agilitzat aques tràmit per evitar la sinistralitat", ha explicat Celaá, admetent que encara hi ha "altres parts" del territori que tenen pendents mesures similars: "Pas a pas", ha sentenciat.

El ministeri de Foment que encapçala José Luis Ábalos ja havia anunciat aquesta mesura aquest estiu i simplement estava pendent de l'aprovació per part del consell de ministres. Què implica exactament aquesta iniciativa? El trànsit pesant que fins ara circulava per la N-340 i la N-240 s'haurà de desviar en els trams entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant de la N-340, entre Altafulla i Vilafranca Sud a l'AP-7 i entre les Borges Blanques i Montblanc de la N-240 per l'AP-2.

Es farà a través de bonificacions que seran del 42,53% per a trajectes llargs i del 50% per a desplaçaments interns. Aquestes últimes, a més, beneficien tot tipus de conductors, també turismes, però només arriben fins al Pla de Santa Maria. Els conductors que facin el mateix trajecte d'anada i tornada entre Alcanar i la sortida sud de Vilafranca del Penedès no hauran de pagar res si disposen d'un dispositiu de pagament telemàtic com el Teletac. Tot i això, els transportistes demanen que el desviament sigui o bé totalment gratuït o que les bonificacions siguin més elevades, i ja van mostrar el seu recel a la mesura.

Compensació a les concessionàries

Cal recordar que aquesta mesura ja s'havia anunciat el setembre del 2017 però, després de les reunions dutes a terme amb els municipis aleshores, havien quedat congelades decisions clau com ara com es compensaria les empreses concessionàries per les bonificacions dels transportistes o el percentatge d'aquestes bonificacions. Foment preveu destinar fins a 41 milions d'euros fins al 2021 per compensar Aumar –la concessió entre Salou i Alacant venç el 2019– i Abertis –el 2021 venç entre Tarragona i la Jonquera–. El ministeri planifica haver de destinar-hi, d'entrada, 1,18 milions d'euros aquest 2018; 14,76 milions el 2019; 12,73 milions el 2020, i 11,46 milions el 2021. Aquest sistema de descomptes durarà des de l'entrada en vigor del reial decret fins al venciment de la concessió d'autopistes.

Aleshores la mesura va ser rebuda amb els braços oberts per part dels responsables polítics dels alcaldes de la zona, però, després de veure quines són les bonificacions definitivament, s'han alçat veus que reclamen més. Per exemple, l'exalcalde de Tortosa i diputat del PDECat al Congrés de Diputats, Ferran Bel, ja va denunciar els greuges comparatius que es patiria amb aquesta mesura si es posa al costat de les condicions que es donen a la N-II de Girona, on també s'ha desviat el trànsit de camions per l'autopista.