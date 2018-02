Rajoy vol posar fi a la immersió lingüística a Catalunya

El govern espanyol vol posar fi a la immersió lingüística per mitjà del 155. El ministeri d’Educació va avançar ahir que vol incloure una casella en els formularis de preinscripció escolar de cara al curs vinent perquè els pares puguin escollir si volen que els seus fills estudiïn en castellà, i acabar així amb el català com a única llengua vehicular als centres d’ensenyament.

Així ho va explicar el secretari d’estat d’Educació, Marcial Marín, quan li van preguntar si el govern espanyol aplicaria les mesures que reclamava el sindicat de professors AMES, una entitat sense seu ni delegats. “Ho estem valorant; ho decidirem les pròximes setmanes”, va assenyalar Marín, que va puntualitzar que primer han de saber “si això és una matèria que els correspon amb el 155”.

De fet, el mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va confirmar a Societat Civil Catalana que el ministeri d’Educació està estudiant incloure la polèmica casella. Tant AMES com Societat Civil Catalana consideren que la Generalitat s’ha estat saltant la llei sistemàticament no incloent aquesta casella en els formularis de preinscripció, tot i que no aclareixen de quina norma es tracta. Totes dues organitzacions són optimistes sobre l’aplicació, tot i que el portaveu d’AMES, Antonio Jimeno, reconeix que el ministeri encara està comprovant si l’article 155 li atorga la competència per fer aquest pas d’important abast polític. “L’actual conseller d’Ensenyament és el ministre d’Educació i ha de decidir si compleix la llei o no”, assenyala de forma rotunda.

Jimeno va recordar que ja van fer aquesta petició fa dos anys però que la Generalitat la va desestimar. Ara han volgut aprofitar la intervenció perquè el ministeri d’Educació imposés la casella. Demanen que el castellà sigui llengua vehicular, però admeten que amb les lleis a la mà és difícil que s’hi puguin ensenyar més d’un 25% de les assignatures, tal com recull la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ratificada pel Suprem el 2015. “Ja sabem que ens diran que no a la possibilitat que totes les assignatures siguin en castellà”, lamenta Jimeno.

Les intencions del govern espanyol han caigut com una galleda d’aigua freda en la comunitat educativa, que ja fa setmanes que es temia l’arribada d’aquest anunci. Des de Somescola recorden que va en contra de la llei d’educació de Catalunya (LEC) i de l’Estatut. Com que és la primera vegada que passa -mai s’havia aplicat el 155 a Catalunya- estan estudiant “amb lupa” si legalment és possible que incloguin la casella a la preinscripció.

La cohesió social, en risc

“Si s’acabés aplicant, implicaria la segregació dels alumnes per la llengua”, denuncia la portaveu de Somescola, Mar Forcada, que recorda que és el que sempre “ha evitat la immersió”. A més, considera que es tracta d’un tema “social i no lingüístic” perquè perilla “la igualtat d’oportunitats”. “La immersió ha tingut molt bona acollida entre tota la comunitat educativa perquè iguala oportunitats”, defensa Forcada, que recorda que es trencaria la “cohesió social”.

Tot i la preocupació per les intencions del govern espanyol, el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, recorda que “tots els precedents que hi ha hagut per intentar dividir l’escola han fracassat”. “És una iniciativa de vandalisme polític que buscaria treure rèdit de la cursa amb Ciutadans per qui la diu més grossa”, opina Palacín, que creu que el PP busca esquerdar l’actual model.

En la mateixa línia es posiciona la presidenta de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Francina Martí, que creu que “com a país no es podria admetre” perquè no és un pur detall, sinó que “és el cor del sistema educatiu”. També la presidenta de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), Belén Tascón, lamenta que “es torni a utilitzar l’educació amb finalitats polítiques”. “Intenten aprofitar la situació política que es viu a Catalunya, sense Govern, per introduir modificacions d’aquest tipus en un àmbit en què hi ha consens en la societat catalana”, lamenta.

Els sindicats també fan pinya a favor de la immersió lingüística i recorden que es mobilitzarien de la manera que “calgués” per defensar el model. “Cal recordar el que va passar el 2013 a les Illes Balears amb la vaga de docents”, apunta el portaveu d’USTEC, Ramon Font. També el secretari general de la Federació d’Educació de CCOO, Manel Pulido, remarca que el sindicat no permetrà que “se separi l’alumnat per llengües”.

La intenció del govern és aprovar les pròximes setmanes en consell de ministres la nova preinscripció escolar, el requisit previ a la matrícula, que a Catalunya sol arribar a finals de març, tot i que aquest any ja serà per a després de Setmana Santa, a principis d’abril. Ho va anunciar ahir mateix la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría.

Divisió amb la mesura

Sobre la taula hi ha una bateria de decisions “importants” que, segons la número dos de Mariano Rajoy, s’han d’aprovar ja amb el govern del 155 perquè “Catalunya no es pot paralitzar”. Ara bé, les informacions de dins del mateix executiu popular en aquests moments són contradictòries. D’una banda, neguen que el govern espanyol tingui intenció de prendre decisions de caràcter polític, com tocar la immersió lingüística, i de l’altra assenyalen que la intenció és pressionar els independentistes perquè finalment formin un govern “legal”.

Una de les mesures que es podrien debatre durant el consell de ministres d’avui, segons fonts parlamentàries, és el blindatge del concert a les escoles concertades segregades a Catalunya. El govern espanyol vol evitar que sigui una de les condicions de la CUP per al pacte d’investidura i avançar-se a aquest moviment per així guanyar-se també la simpatia de les famílies dels centres que segreguen.

El secretari d’estat d’Educació també va anunciar ahir que el ministeri ha ampliat la investigació sobre presumpte adoctrinament en llibres de text catalans i que ha demanat ajuda a la Real Academia de la Historia. No només estan examinant els de secundària, com havia demanat el mateix sindicat AMES, sinó també els de primària, un fet que, segons ells, està endarrerint la publicació de l’informe urgent anunciat ja fa nou mesos.