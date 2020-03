El govern espanyol modificarà la llei d'arrendaments per frenar els desnonaments per impagament del lloguer

El PSOE i Unides Podem giren full a la crisi més important al govern de coalició per la gestió de la llei del "sí és sí" amb un nou acord en termes socials. Fonts de la Moncloa han informat que els dos socis de l'executiu espanyol han arribat a un pacte per frenar els desnonaments per impagament del lloguer, que s'han multiplicat des del 2016 –i ja són més que no pas els desnonaments per execució de la hipoteca al conjunt de l'Estat– mentre pujaven de manera desorbitada els preus dels pisos a les grans ciutats espanyoles.

L'objectiu és aprofitar la reforma de la llei d'arrendaments urbans espanyols amb les "mesures necessàries" per evitar aquest tipus de desnonaments, especialment en les "zones de mercat del lloguer tensionat per grans propietaris d'habitatges que es dediquen al mercat immobiliari", és a dir, on hi hagi fons voltor com Madrid o Barcelona. La reforma anirà en paral·lel a l'aprovació prevista per demà dimarts en consell de ministres d'un reial decret per ampliar la moratòria en contra dels desnonaments per execucions hipotecàries fins als quatre anys.

Segons ha explicat el vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, a través d'un fil a Twitter, la intenció és que, a més de la moratòria, s'ampliïn els supòsits considerats de vulnerabilitat, com per exemple les famílies monoparentals amb fills a càrrec. Pel que fa a la reforma de la llei espanyola d'arrendaments urbans, està sobre la taula "ampliar" la reforma prevista per limitar els preus en algunes ciutats. Iglesias s'ha penjat la medalla d'haver aconseguit estirar al PSOE aquesta proposta, que ara pivota entre la seva vicepresidència i la de Carmen Calvo. "Quan un té responsabilitats de govern, el que valen són els fets i no les promeses", ha assenyalat, tot i que encara no es coneix la lletra petita de la modificació de la llei ni en quins casos afectarà.

Una "victòria" de la PAH, segons Iglesias

El líder d'Unides Podem ha assenyalat que aquesta és una "victòria" de col·lectius com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. En aquest sentit, ha agraït que el govern espanyol no sigui només "pressionat" pels "poderosos" sinó també per la "societat civil organitzada".

Segons el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que avui ha anunciat les dades actualitzades de desnonaments a l'Estat, per primera vegada des del 2016 han baixat la quantitat de casos per impagament del lloguer, però es tracta encara d'una xifra elevada. Durant el 2019 va haver-hi fins a 36.467 casos, un 2,2% menys que l'any anterior. Pel que fa a execucions hipotecàries, van caure fins a un 36,5% l'any passat, sumant un total de 17.411 al conjunt de l'Estat.