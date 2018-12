El govern espanyol obligarà les escoles a tenir un responsable de protecció dels menors

La llei de protecció a la infància inclourà el disseny de protocols enfront de la violència a les escoles que seran d'obligat compliment i considerarà els funcionaris de serveis socials com a autoritat pública "davant de situacions de sospita". Ho ha anunciat aquest dimarts la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, durant la seva intervenció al Fórum Europa, en què ha indicat que l'executiu espanyol preveu aprovar l'avantprojecte d'aquesta llei al consell de ministres de la setmana que ve, el 28 de desembre.

Per protegir els menors en l'àmbit educatiu, la futura llei contempla el nomenament d'una persona de referència en tots els centres educatius, un responsable de protecció –ha dit– l'activitat del qual serà supervisada per les comunitats autònomes. La norma, que estableix mesures de sensibilització, preventives, de detecció i d'intervenció, també inclourà el deure de qualsevol persona de comunicar indicis de delicte, per a qui es garantirà "la confidencialitat i l'anonimat", segons ha subratllat Carcedo.

Per tal de protegir els menors en l'entorn en què es desenvolupen en el dia a dia, com l'educatiu, la llei implicarà el disseny de protocols enfront de la violència i que seran d'obligat compliment pels centres escolars. A més, inclourà el desenvolupament de protocols i altres mesures en l'àmbit sanitari, dels serveis socials o esportiu.

Aquesta llei, segons va avançar fa uns mesos el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, impulsarà la creació d'un registre únic per conèixer la realitat de totes les violència contra la infància i garantirà que les persones que han tingut conductes de violència de qualsevol tipus contra els menors no puguin tornar a tenir relació amb ells.