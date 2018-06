El govern espanyol es planteja personar-se en defensa de les víctimes en casos de violència sexual

El govern espanyol està sorprès per la decisió de l'Audiència de Navarra de deixar en llibertat condicional els membres de la Manada condemnats per violar una dona durant els Sanfermines. En la roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu de l'executiu, Isabel Celaá, ha considerat que la decisió ha "sorprès" el govern espanyol perquè, "generalment", en cas de condemna es mantenen els presos a la presó a l'espera que la sentència sigui ferma.

Celaá ha anunciat també que l'executiu estudiarà que els serveis jurídics de l'Estat es personin com a part en els casos de violència sexual en defensa de les víctimes, i ha afegit que l'executiu posarà també sobre la taula una proposta per analitzar el Codi Penal, i concretament la tipificació dels delictes sexuals, que ja tenia oberta l'anterior executiu.

La també ministra d'Educació ha expressat el "respecte" de l'executiu per les decisions judicials, però ha ressenyat la importància del cas en qüestió: "No tots els casos són iguals. Aquest és particularment diferent. Hi ha fets provats gravíssims. Ella va dir que no".