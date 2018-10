El govern espanyol aprova un fons de 38 milions per atendre els MENA a tot Espanya

El govern espanyol ha aprovat avui el decret que donarà 38 milions d'euros, a repartir entre les comunitats autònomes, per atendre els menors estrangers no acompanyats (MENA). La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha assegurat que aquest pressupost es repartirà en funció del nombre de menors que l'administració de cada comunitat autònoma hagi assumit durant aquest 2018. Però, tot i que Celaá ha dit que els números que es prendran com a referència són els que aportin les comunitats autònomes, no ha matisat quin registre s'agafarà com a referència, si les xifres del ministeri de l'Interior –és a dir, els registres d'entrada que registra la policia a cada comunitat– o bé les de la conselleria.

Aquest es un punt de controvèrsia entre la Generalitat i el govern espanyol. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir El Homrani, va assegurat aquest mateix dijous a la ministra de Sanitat, María Luisa Carcedo, que no està d'acord amb aquest decret perquè els criteris del repartiment es basen en el registre d'entrada i no en els infants i adolescents que estan sent atesos en total als centres d'acollida ara mateix.

La diferència és substancial, perquè les xifres del ministeri de l'Interior compatibilitzen uns 1.074 menors tutelats a Catalunya, mentre que la conselleria xifra en 2.809 els MENA que hi ha en centres d'acollida. Seguint aquest càlcul, doncs, de la injecció de pressupost per atendre als MENA, només dos milions pertocaran a Catalunya.

Millores de cara al futur

En aquest sentit, la secretària d'estat de Serveis Socials, Ana Lima, en representació de la ministra de Sanitat, va manifestar ahir que el decret d'aquest divendres "és una mesura d'emergència" que s'ha hagut de prendre davant "l'excessiu increment" de MENA aquest any. Lima va reconèixer també que "algunes comunitats han patit més que d'altres", entre les quals Catalunya, i que algunes qüestions "s'han de millorar", en referència a tenir en compte no tan sols l'acollida sinó també la qualitat de l'acollida, i també seguint el criteri, demanat pel conseller, de posar el focus en el nombre de MENA que hi ha en el sistema i no en el registre.

El conseller El Homrani va considerar ahir que el decret no té en compte que Catalunya és un dels territoris "amb més pressió", però va matisar que el ministeri té "voluntat de canviar-ho en un futur".

El decret que s'ha tirat endavant al consell de ministres preveu la injecció de 38 milions i també dos milions més, de reserva, que seran utilitzats en situacions excepcionals, com ara fluxos estacionals o situacions puntuals que es puguin donar fins a finals d'any.