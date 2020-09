El govern espanyol proposa a les comunitats tancar Madrid i nou ciutats més del voltant

Ja hi ha esborrany sobre la taula per a aïllar finalment Madrid, amb una incidència del coronavirus desbocada, de la resta de l'Estat. El ministeri de Sanitat ha traslladat a totes les comunitats un document, al qual ha tingut accés l'ARA, en què proposa restringir l'entrada i sortida dels municipis de més de 100.000 habitants amb una alta incidència -tots els que reuneixen les condicions anunciades són a la Comunitat de Madrid-, així com reduir tots els aforaments a la meitat, que els bars i restaurants deixin d'admetre clients a les 22h i tanquin com a molt tard a les 23h i també es tanquin els parcs infantils, entre d'altres. A la pràctica: estendre els confinaments per barris que va instaurar el govern d'Isabel Díaz Ayuso la setmana passada al conjunt de municipis amb una incidència del coronavirus per sobre dels 500 casos per 100.000 habitants els darrers 14 dies, així com la positivitat de les PCR per sobre del 10% i la saturació de les UCI per sobre del 35%.

Tot i tractar-se de mesures uniformes per a totes les comunitats, en aquests moments només afecten a la pràctica la Comunitat de Madrid. A més de la capital espanyola, superen aquests indicadors Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Arcorcón, Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe i Parla. Ara està en mans dels consellers de Sanitat autonòmics decidir si tiren endavant les mesures en una nova reunió del consell interterritorial de salut prevista per aquesta tarda a les 16h. El govern d'Ayuso ha aconseguit que s'uniformitzin a tot Espanya, el seu principal propòsit, però a la pràctica estan fetes a mida per la Comunitat de Madrid.

De créixer els casos, només es podrien veure abocades a aquestes restriccions Logroño, Saragossa i Valladolid, amb les UCI al conjunt de la comunitat per sobre del 30%. Des de Catalunya, el departament de Salut avisa que haver d'avalar una mesura així és una "anomalia" perquè Madrid hauria d'haver aplicat restriccions molt abans i avisen que la Generalitat no li farà cas perquè aplicarà mesures quan sigui necessari. L'anomalia de Madrid la demostra de forma clara l'evolució de la corba d'incidència. Mentre que Catalunya va patir una segona onada abans però va aprovar mesures de contenció, la capital espanyola va superar a mitjans d'agost el territori català en incidència de contagis però Ayuso va mantenir-se de braços creuats.

Les excepcions a les restriccions

Les restriccions d'entrada i sortida dels municipis, però, seran laxes. Bàsicament es busca que no hi hagi mobilitat per motius d'oci, però està permès sortir per motius laborals, sanitaris, per anar a centres educatius, per complir obligacions legals, el retorn a la residència habitual, tenir cura de gent gran o dependent, desplaçaments a entitats financeres, la renovació de documentació oficial, per causes de força major o una causa anàloga.

A la pràctica el moviment de persones des del cinturó de Madrid al centre de capital es continuarà produint i no es contempla un reforç del transport públic. Per a ministeri de Sanitat, així com el govern madrileny, l'objectiu és acabar amb els contagis en l'àmbit privat, entre amics i familiars. El document inclou el límit de sis persones per a les reunions privades, que ja està en vigor tant a la Comunitat de Madrid com a Catalunya i també Andalusia.