El govern espanyol retornarà a les comunitats la capacitat de decidir les hores de classe que fan els professors

El govern espanyol retornarà a les comunitats autònomes la capacitat de determinar l'horari lectiu dels professors no universitaris tant en els centres públics com en els concertats. Així ho ha anunciat al Congrés la ministra d’Educació, Isabel Celaá, juntament amb una bateria de propostes per revertir la llei Wert, la polèmica llei d'educació que va aprovar l'anterior govern del PP.

Amb aquella normativa, aprovada el 2012, el govern popular establia un mínim de 25 hores de classe setmanals per als mestres de primària i 20 per a la resta. Però amb el canvi de govern –i al·legant la recuperació econòmica–, Celaá creu que ara és "raonable revertir la situació i deixar marge a les administracions educatives" perquè tornin a regular aquesta matèria. En cap cas, ha dit, es tracta de l'horari de feina –és igual per a tots els funcionaris– sinó només de l'horari lectiu (les hores que els professors i mestres són a l'aula fent classe).

Segons la ministra, els governs autonòmics no estaran obligats a fer cap modificació, sinó que simplement "retornen" a les comunitats "la facultat d'autoorganització" perquè consideren que l'horari lectiu dels professors "és bo" que el fixin els governs autonòmics. "No creiem en el 'cafè per a tothom': deixem que les comunitats autònomes desenvolupin la seva facultat d'autoorganització", ha expressat des de la comissió d'educació del Congrés de Diputats.

El cert és que a Catalunya el departament d'Ensenyament i els sindicats van arribar a un acord fa un any i mig per reduir una hora lectiva a mestres i professors de secundària, de manera que els primers fan 24 hores de classe i els segons 19. Aleshores, sota la batuta de Meritxell Ruiz, el departament va acordar un increment de 3.500 dotacions de plantilla per al curs 2017-2018. Ara bé, els sindicats alerten que amb aquella reducció d'una hora no n'hi ha prou, i ja han traslladat als partits i al Govern la necessitat de reduir una hora més, de manera que els mestres de primària en facin 23 i els d'ESO 18, les xifres que hi havia abans de la crisi i de l'aprovació de la llei Wert.

Segons ha dit el portaveu del sindicat USTEC-STEs (IAC), Ramon Font, a l'ARA, els sindicats no descarten convocar vagues si no es fa efectiva aquesta demanda. El 2017 ja en van convocar una, que finalment es va desconvocar quan les organitzacions de mestres van arribar a un acord amb la Generalitat per reduir almenys una hora la jornada lectiva. "Volem tornar a les xifres del 2010. Fa quatre anys que estem en creixement econòmic i no hem revertit les retallades", ha expressat Font.

De fet, en la línia també de revertir les retallades de fa vuit anys, durant la seva intervenció, Celaá ha anunciat dues mesures més. Una és suprimir per al curs vinent la possibilitat de les escoles i instituts d'elevar la ràtio d'alumnes un 20%. "Ningú sosté que ràtios elevades ajudin a millorar el sistema educatiu", ha afirmat Celaá. I l'altra és que les substitucions dels docents es faran abans de dues setmanes. Fins ara, perquè arribés un substitut calia que passessin dues setmanes (10 dies lectius) de baixa. Totes aquestes mesures s'integraran en una llei que es preveu que entri en vigor el curs 2019-2020. També es preveu augmentar el nombre i la quantitat de beques educatives, encara que no ha concretat quant.

Un missatge de tranquil·litat a la concertada

Celaá també ha volgut llançar un missatge de "tranquil·litat" a les famílies de centres concertats, encara que ha insistit que l'educació pública "ha de ser l'eix vertebrador" del sistema educatiu. Per això, ha dit que l'anunci de modificar l'article 109 de la llei Wert, sobre la xarxa de centres, es deu a "l'obligació del poder públic de garantir el dret a l'educació de tots els nens". Tot i anunciar que modificarà parts de la llei vigent que regulen aquesta xarxa, Celaá s'ha mostrat ambigua i no ha concretat quins canvis vol impulsar en aquest sentit.

Sí que ha dit, però, que la llei Wert va canviar "incomprensiblement" i "sense debat previ" aquesta matèria i que el govern del PSOE confia, en canvi, a iniciar "un procés de diàleg sincer, constructiu i eficaç" amb totes les forces polítiques. "Encara estem esperant una explicació convincent", ha dit, sobre el fet que l'anterior ministre Wert eliminés de la llei el paràgraf que establia que el poder públic ha de garantir el dret a l'educació.