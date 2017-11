El govern espanyol abona 10 milions de les subvencions pendents a les entitats catalanes del tercer sector

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, ha explicat que el govern espanyol ha aprovat l'abonament de subvencions, per un import de 10,3 milions d'euros, per a les entitats catalanes del tercer sector. La ministra ha atribuït l'endarreriment d'aquest pagament a "l'incompliment" del Govern destituït. Segons Montserrat, la Generalitat no havia seguit les condicions establertes des de l'executiu de Mariano Rajoy "per garantir la prestació dels serveis públics, l'estabilitat pressupostària i protegir l'interès general dels catalans". El ministeri de Sanitat ha conclòs, en un informe sol·licitat pel ministeri d'Hisenda, que els 10 milions de subvencions pendents eren "urgents i d'extraordinària necessitat".

D'aquesta manera, s'han destinat 854.685,55 euros a polítiques; 5,24 milions a dos programes de polítiques de joventut del departament de Treball, Afers Socials i Famílies; 4,35 milions a cinc programes d'Acció Cívica i Voluntariat del mateix departament i 724.630 euros a tres programes de l'Institut Català de les Dones. Segons Montserrat, el govern espanyol "treballa per no deixar ningú enrere; per això aquestes ajudes arribaran als col·lectius més vulnerables per lluitar contra la pobresa als barris i a les zones de més exclusió social".

El passat 23 d'octubre, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies havia advertit al govern espanyol que la intervenció financera tenia una afectació en 307 entitats que havien de rebre 4,5 milions de la direcció general d'Acció Cívica i Comunitària i en 224 associacions que havien de percebre 5,51 milions de la direcció general de Joventut. També s'estimava que un percentatge elevat quedaria en una situació econòmica compromesa si el bloqueig es mantenia, podent provocar la incapacitat per seguir l'activitat ordinària.

L'endemà, Hisenda va replicar la Generalitat que no havia rebut cap sol·licitud per pagar els més de 10 milions d'euros destinats a subvencionar projectes de les entitats socials i que els abonaria una vegada analitzada la petició si es complien els requisits.