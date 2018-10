El 42% de les dones espanyoles s'agafen una excedència per cuidar dels fills, enfront del 39% dels homes

Les dones espanyoles s'agafen més excedències per cuidar dels fills que els homes. Un 42% de les mares ho van decidir o pensen fer-ho, enfront del 39% dels pares. En el conjunt de la Unió Europea també es dona aquesta tendència: menys d'un terç dels homes (32%) van agafar aquesta baixa, enfront de més de la meitat de les dones (57%), segons les xifres de l'últim Eurobaròmetre sobre la conciliació familiar amb motiu del Dia de la Igualtat Salarial, el 3 de novembre.

A més, el 52% de les espanyoles coincideixen que agafar-se una excedència té repercussions en la seva carrera i, de fet, són les segones després de les franceses (53%) que més tenen aquesta percepció. En el conjunt de la UE, un 42% de les europees consideren que quan han de cuidar la família i demanar-se una baixa això té un impacte negatiu en la seva vida professional, enfront del 35% dels homes. En qualsevol cas, tants homes com dones a l'Estat (44%) argumenten que sovint no poden agafar una excedència perquè les empreses on treballen no ofereixen aquest dret als seus treballadors. De fet, un de cada tres països de la UE no té flexibilitat laboral, perquè les feines no ho permeten.

La bretxa salarial també és una assignatura pendent a la Unió Europea. Segons les últimes dades disponibles (del 2016), les dones europees guanyen una mitjana d'un 16,2% menys que els homes. En el cas d'Espanya, la taxa és del 14,2%. "Les dones, de fet, continuen treballant de franc dos mesos l'any en comparació amb els homes; no podem continuar tolerant aquesta situació", ha lamentat la comissària de Justícia, Consum i Igualtat, Vera Jourová, amb motiu del dia. També en les tasques familiars, com ara cuidar dels fills o fer la neteja, les dones espanyoles fan més que els homes. Ells, de mitjana, hi dediquen 9 hores a la setmana, enfront de les 22 hores que hi dediquen les dones.