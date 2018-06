Un 65% dels espanyols són partidaris de canviar la legislació i el sistema d'acollida de refugiats

Un 65% dels espanyols creuen que és necessari canviar la legislació i el sistema d'acollida de refugiats i un 70% veuen urgent gestionar ajudes per a les persones que posen en perill la seva vida a la Mediterrània. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi fet per Oxfam Intermón que analitza la percepció de la ciutadania respecte dels migrants i refugiats. La xifra indica que la majoria de la població vol que la política estatal sigui més solidària i humana i que posi els drets dels migrants al centre de la presa de decisions.

L'ONG ha fet públic el sondeig un dia després de l'arribada del vaixell 'Aquarius' a la costa valenciana, amb 629 persones a bord. El 80% dels enquestats admeten que els preocupa el creixement del racisme i la xenofòbia arran de l'arribada de migrants, mentre que només un 55% han expressat el seu temor que l'acolliment pugui promoure l'arribada de "terroristes infiltrats".

Com a primer pas i d'acord amb els resultats de l'enquesta, Oxfam Intermón ha demanat al nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que en el pròxim Consell Europeu mobilitzi la resta d'estats membres per "compartir responsabilitats" respecte als drets humans i per "canviar les polítiques d'externalització de fronteres" de la Unió Europea. “Queda clar el que la societat espanyola vol. Esperem que el nou president del govern escolti els missatges de braços oberts que, tot i el repte que suposa, segueixen llançant homes i dones d'aquest país”, ha assegurat José María Vera, director general d'Oxfam Intermón. L'estudi revela que el 87% dels participants creuen que els governs europeus poden fer més per ajudar els refugiats.

Incompliments del govern de Rajoy

L'ONG també ha fet balanç de la gestió del Partit Popular i l'ha qualificat "de mínims" i d'haver estat enfocada únicament al tancament de fronteres, liderat per la UE. “El pressupost per a ajuda humanitària ha sigut ínfim i no ajuda a atendre les persones desplaçades pels conflictes o els desastres”, insisteix l'entitat en un comunicat.

Si bé el govern de Rajoy va complir amb la quota vinculant de reassentament de l'any 2015, que va correspondre a 1.433 persones, la quota de reubicació només va arribar al 14% –és a dir, que només va atendre a 1.359 persones de 9.323–. Oxfam Intermón ha acusat el govern popular de limitar, aquests dos últims anys, les possibilitats de reagrupació familiar: l'any 2016 només va donar 264 permisos de residència a familiars de persones refugiades. A més a més, assenyalen que tant en l'àmbit espanyol com en el comunitari, part de l'ajut que es computa com a ajuda al desenvolupament es va destinar al control de fronteres o a cooperació policial.

Davant d'aquests fracassos, Oxfam Intermón ha demanat al nou govern i, directament al president, que compleixi amb els compromisos del seu programa electoral, així com que sigui coherent amb l'activitat parlamentària d'aquests dos anys de legislatura. Especialment plantegen que es tinguin en compte nenes i dones, que sumen el 50% de les persones refugiades. Entre altres demandes, l'entitat ha reclamat que s'augmenti l'ajuda al desenvolupament i que s'assegurin vies legals i segures de desplaçament global.