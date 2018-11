L'esperança de vida a Barcelona arriba a xifres rècord

A Barcelona cada any es viu més i cada cop hi ha menys diferències d'esperança de vida entre els barris. Una dona a la ciutat viu una mitja de 86,9 anys i un home ho fa 81,2 anys, xifres rècord en ambdós casos corresponents a l'informe anual 'La Salut a Barcelona' de 207, presentat aquest dijous a l'Ajuntament. Deu anys abans, el 2007, l'esperança de vida era d'1,6 anys menys per les dones (85,2) i 2,9 anys menys en el cas dels homes (78,2).

L'esperança de vida ha augmentat en tots els barris de la ciutat a un ritme que ha permès que disminueixi les diferències entre els barris més rics i més pobres. Si entre 2011 i 2013, hi havia 4,3 anys de diferència en l'esperança de vida entre els barris amb més i menys esperança de vida, entre 2014 i 2016 s'ha reduït a 2,4 anys. Tot i que en termes generals l'esperança de vida és més alta en barris amb més nivell de renda, curiosament les dones de Nou Barris, un dels barris amb rendes més baixes, són les més longeves de la ciutat amb 87,7 anys d'esperança de vida.

Entre les causes de mort prematura, el tumor maligne de tràquea, bronquis i pulmó es manté com el principal motiu entre els homes i, després d'uns anys a la baixa, el 2016 va tornar a créixer amb una taxa d'uns 350 casos per cada 100.000 habitants. En el cas de les dones, que l'any 2015 havia registrat aquesta mateixa causa com la principal de mort prematura, ho torna a ser el tumor de mama, tal i com succeïa en els anys anteriors. En els homes de 15 a 44 anys, el suïcidi, les auto-lesions i l'enverinament accidental per substàncies tòxiques van ser el principal motiu de mort.

La mortalitat relacionada a la contaminació continua sent una preocupació, com per a altres administracions, per l'Ajuntament. Segons l'estimació derivada dels estudis de risc per a la salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les morts amb causa atribuïble a la contaminació són 424 cada any, fent una mitja dels darrers set anys. L'any 2017, s'estima que van ser 354, per sobre dels 266 de 2016, tot i que aquests càlculs es veuen afectats també pels episodis de contaminació, al mateix temps influenciats per les condicions climàtiques.