Un bri d'esperança per curar els infants amb atròfia muscular

La Beatriz té les galtes vermelles de tant jugar. És un cul inquiet, riu molt i li agrada entorpir les converses amb el seu balbuceig. És una nena de nou mesos sana, tot i que va néixer amb atròfia muscular espinal. Una malaltia degenerativa hereditària i minoritària sense tractament. Ara, però, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha aconseguit tractar amb èxit el seu cas amb una teràpia genètica pionera a l'Estat, recentment aprovada per l'Agència Espanyola del Medicament i pel ministeri de Sanitat. La Beatriz s'ha convertit, doncs, en la primera pacient amb atròfia muscular espinal infantil a Espanya que no ha desenvolupat la malaltia.

L'atròfia muscular espinal s'origina per una deficiència en la generació de la proteïna de supervivència de motoneurones (SMN, per les seves sigles en anglès), i és especialment severa en els infants, ja que impossibilita que la seva musculatura s'enforteixi. "Els símptomes apareixen pocs mesos després de néixer, i són nens amb una massa muscular feble. No poden alçar el cap, seure o aguantar-se drets per si sols i, amb el temps, acaben necessitant suport per respirar i, fins i tot, han d'alimentar-se per gastrostomia perquè no poden deglutir bé", detalla Francina Munell, investigadora del Grup de Neurologia Pediàtrica del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Aquesta malaltia aflora quan el cos no genera prou nivells de proteïna de supervivència de motoneurones. La proteïna es codifica a partir de dos gens: l'SMN1, que la produeix completa, i l’SMN2, que la produeix en petites quantitats. Quan la SMN1 no genera prou SMN, es limita el desenvolupament normal i es genera atròfia muscular espinal.

Els investigadors han descobert, però, que l'SMN2 és genèticament més fàcil de manipular. El tractament que s'ha administrat a la Beatriz consisteix en la injecció d'oligonucleòtid antisentit per via intratecal, és a dir, a través de les membranes que envolten la medul·la espinal. Una teràpia que té com a objectiu modificar l'SMN2 fins a fer-lo el màxim de semblant possible a l'SMN1; és a dir, fer que el cos generi la quantitat de proteïna necessària per evitar la mort de les motoneurones i, per tant, posar fi a la progressió de la malaltia.

Les primeres quatre dosis s'administren seguides en els dos primers mesos, i després se n'administren cada quatre mesos. El cap del servei de neurologia pediàtrica i del grup de neurologia pediàtrica del VHIR, Alfons Macaya, assegura que fer el diagnòstic d'aquesta patologia abans que apareguin els primers símptomes costa molt, i que el cas de la Beatriz és especial. La nena va ser diagnosticada de forma prenatal, perquè dos germans més grans van morir en edat de lactància a causa de la mateixa malaltia.

Els seus pares, però, van voler tirar endavant l'embaràs i se li va diagnosticar precoçment l'atròfia. "Vam fer una prova genètica al fetus i vam comprovar que era portador de la mutació a l'SMN1. Quan va néixer ho vam confirmar genèticament i a les tres setmanes de vida vam començar el tractament de modificació del gen", explica Macaya.

A la Beatriz ja se li han administrat cinc dosis d'oligonucleòtid antisentit i, a l’abril, se li injectarà la sisena. El tractament és per a tota la vida, però és un bri d'esperança per a la seva família i per a les dels infants que pateixen aquesta malaltia, ja que la majoria dels afectats per atròfia moren abans de fer els dos anys. "Creia que no hi havia esperances, i només puc agrair-ho una vegada i una altra a l'hospital", recorda emocionada la Marivic, la mare de la nena, mentre sosté la Beatriz als braços.