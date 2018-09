Els clubs esportius de Barcelona se senten descuidats pel govern de Colau

No és el primer cop que la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) adreça una carta crítica a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Ja ho va fer, per exemple, per lamentar que es retirés la subvenció que servia per cobrir les assegurances dels menors federats de la ciutat. L'última comunicació, però, és una crítica en majúscules, ja que inclou els resultats d'una enquesta feta a 319 responsables d'entitats esportives de la ciutat, que no posen precisament bona nota a la relació que mantenen amb el consistori. Els enquestats suspenen, amb un 3,38 sobre 10, el suport que reben de l'Ajuntament –s'exemplifica amb la poca presència de representants municipals quan organitzen actes– i puntuen amb una nota molt similar, un 3,84, la promoció que fa la ciutat d'esdeveniments internacionals.

És el primer cop que la UFEC encarrega una enquesta d'aquest tipus, que arriba en ple inici de la baralla electoral. Per tant, les notes no es poden comparar amb les que els clubs haguessin posat al consistori en època de Xavier Trias o de Jordi Hereu. El que queda clar és que els clubs esportius de la ciutat no se senten prou recolzats pels responsables municipals i que, de fet, el 66,6% admeten que no han tingut cap contacte amb els representants polítics de l'Institut Barcelona Esports i que un 61,4% destaquen que és complicat contactar amb els tècnics d'esports del seu districte. De fet, gairebé la meitat dels enquestats no hi han tingut cap relació. La nota mitjana per al responsable de l'àrea d'Esports del districte és un 4,5, però baixa fins a 2,8 a Nou Barris i fins a 2,4 a Ciutat Vella. Vistos els resultats, la UFEC ja ha demanat una trobada amb l'alcaldessa per intentar trobar solucions a les mancances.

Els clubs també lamenten, segons queda recollit en l'enquesta, que no es faci prou promoció de l'esport des de l'Ajuntament. En aquest cas, la nota també és un suspens: un 4,14. I és encara més baixa, un 3,8, si es tracta de promoció d'esdeveniments de ressò internacional. Els enquestats coincideixen a destacar que Barcelona hauria de liderar i organitzar grans esdeveniments esportius en la línia del Mundial de Pilota (2018) i els World Roller Games (2019). Més del 77% estan a favor de la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus, que ara s'ha reactivat de la mà de la Generalitat. Per esports, són el rugbi i el futbol americà els que asseguren que es fa menys promoció de la seva disciplina, mentre que el bàsquet i els esports per a persones amb diversitat funcional són els únics que aproven la promoció municipal.

Només una minoria, l'11% dels enquestat, coneixen el Pla Estratègic de l'Esport, però això transcendeix el mandat actual, perquè el pla està vigent des del 2012.

Un dels conflictes que ha mantingut l'UFEC amb l'equip de Colau ha sigut per la supressió de la subvenció, d'un total de mig milió d'euros, per als menors federats. El consistori va defensar que la convertia en beques esportives destinades a joves, federats o no. L'enquesta recull ara que el 76% dels clubs rebutgen la decisió i que gairebé el 90% dels enquestats desconeixen les noves línies de subvenció anunciades. Un altre dels aspectes que han generat tensions entre l'equip de Barcelona en Comú i les entitats esportives és el futur del Palau d'Esports, al carrer Lleida, que el govern municipal va plantejar reconvertir en la nova sala de coordinació d'emergències de la ciutat. El president de la UFEC ja va adreçar una carta, a finals de l'any passat, a l'alcaldessa per demanar-li que l'espai mantingués els usos esportius, i ara el 71% dels enquestats se sumen a aquesta petició.

La demanda que més es repeteix entre els clubs és la d'un nou pavelló cobert. La meitat de les entitats esportives de la ciutat fan la seva activitat en instal·lacions municipals i els posen una nota mitjana de 6,19 pel que fa al manteniment. Al districte de Sant Andreu és on puntuen més malament els espais municipals –amb un 4,4–, i a Gràcia –amb un 8,3– és on es valoren millor.

L'àrea d'Esports està sota la batuta de la comissionada Maite Carranza, que ja la va assumir a l'inici del mandat, tot i que durant els mesos que el PSC va ser soci de govern de Colau va recaure en el comissionat socialista David Escudé.