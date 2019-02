L'esquirol vermell torna a habitar el delta del Llobregat 40 anys després

L'esquirol vermell ('Sciurus vulgaris') ha tornat a establir-se al delta del Llobregat, concretament a les pinedes de la Polla Díndia (Gavà), després de gairebé 40 anys, segons han informat les associacions DEPANA i SOS Delta del Llobregat.

El primer albirament d'aquests animals es va produir el 26 de maig de l'any passat a través de les imatges ofertes per una càmera de fototrampeig i, des d'aleshores, s'han localitzat exemplars d'aquesta espècie en altres filmacions.

Arran de la presència de l'esquirol vermell, els ecologistes han denunciat que la biodiversitat de l'hàbitat del delta del Llobregat no està protegit i han destacat "l'arbitrarietat i els criteris especulatius" utilitzats a l'hora de delimitar els espais protegits de la zona. Xavier Santaeufemia, tècnic de fauna del consorci que gestiona els espais naturals protegits del delta del Llobregat, ha assegurat que des dels anys 80 fins al 2010 no hi ha hagut cap població establerta d'esquirol vermell a les pinedes protegides, entre la desembocadura del Llobregat i la Murtra.

Tenint en compte aquest precedent i els planejaments urbanístics que amenacen les pinedes de la Polla Díndia, des de DEPANA i SOS Delta del Llobregat han posat en marxa un projecte per estudiar la situació actual de l'esquirol en aquesta zona. En l'actualitat, les pinedes de la Polla Díndia no tenen cap protecció ambiental concreta.