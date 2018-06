El ple menys estable: dos regidors no adscrits i set substitucions a mig mandat

El ple d’ahir va viure tres canvis importants: la conversió de Juanjo Puigcorbé en regidor no adscrit després del seu trencament amb ERC, el comiat de la regidora de la CUP María José Lecha i el retorn del popular Alberto Villagrasa. El mandat no està sent plàcid i, de moment, ja acumula dos trencaments de regidors que s’han convertit en no adscrits -fins ara, només ho havia fet durant uns dies Joaquim Mestre, quan va deixar ICV per anar a les llistes del PSC a les últimes municipals-. També hi ha hagut tres repartiments d’àrees per adaptar-les a l’entrada i sortida del PSC al govern i fins a set substitucions de regidors. Els canvis de nom s’han anat succeint des dels inicis del mandat -sobretot pels canvis de govern a Catalunya i Espanya.

A les files del mateix govern, el primer canvi va arribar molt d’hora, quan Raimundo Viejo va abandonar el consistori per anar al Congrés amb En Comú Podem i va deixar el seu lloc a Eloi Badia, que el va substituir al districte de Gràcia. El més matiner, però, va ser el relleu d’Antoni Vives, que va anunciar que deixava la política, per Raimond Blasi a les files del PDECat.

Després el grup va estrenar la figura del regidor no adscrit amb Gerard Ardanuy, de Demòcrates. Un altre canvi el va provocar la marxa de Joaquim Forn al Govern per assumir l’àrea d’Interior. En el seu lloc va entrar Irma Rognoni.

Cs també ha viscut un canvi: va ser quan Sonia Sierra va deixar pas a Koldo Blanco per anar al Parlament. ERC s’havia mantingut estable fins a aquesta setmana amb la polèmica sortida de Juanjo Puigcorbé i la seva negativa a retornar l’acta de regidor. El PSC és l’únic grup que, de moment, acabarà el mandat amb els mateixos regidors que el va començar, mentre que la CUP, que ahir va acomiadar María José Lecha, ha canviat dos dels tres regidors.

El lloc de Lecha, que comença el procés de jubilació, l’ocuparà Pere Casas. Els anticapitalistes ja havien rellevat abans Josep Garganté, que s’havia compromès per mig mandat, per Eulàlia Reguant. I el PP ha donat entrada a Alberto Villagrasa en el lloc d’Àngels Esteller per centrar-se en la seva feina al Congrés. Villagrasa, que ja havia sigut regidor, va tornar ahir a la sala de plens. En total, doncs, respecte a la fotografia inicial el ple té ara set cares diferents i dos regidors que han trencat amb els seus grups i seuen en noves ubicacions.