L’estació de la plaça Catalunya, desbordada pel ‘top manta’

Caminar més de cinc passes en línia recta pel vestíbul de l’estació de plaça Catalunya de Rodalies és sovint una missió impossible. Ahir, per exemple. Un mar de mantes plenes de vambes, bosses, samarretes, cinturons, bijuteria i fins i tot jaquetes d’abric s’estenia per gairebé tota la zona de l’estació que queda fora de les màquines validadores del metro i de la caixa de vidre que dona accés al tren. Desenes de manters ocupaven el vestíbul i el transformaven en un centre comercial del subsol de Barcelona. Els viatgers que volien anar a agafar el metro o el tren esquivaven els que passejaven entre el basar del top manta, que en alguns punts envaïa també l’accés al vestíbul des de la ronda de Sant Pere i la ronda Universitat.

La presència dels manters, que ahir superava amb escreix el nombre habitual, fa mesos que dura perquè la policia i els vigilants de seguretat privada no hi actuen. El motiu és que la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra no intervenen dins l’estació pel risc de posar en perill els venedors i els usuaris. De fet, el desallotjament de l’espai no és una opció que es plantegi perquè, a diferència del que es pot fer a la superfície -en un lloc que no sigui el subsol-, per sobre de tot es vol garantir la seguretat dels viatgers del metro i el tren.

Per això, des de fa un parell de mesos, tots els interlocutors implicats en la seguretat de l’estació de la plaça Catalunya, la de Rodalies i l’intercanviador que connecta el metro amb els Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) preparen un dispositiu per posar fi a aquesta situació. Els interlocutors són la Guàrdia Urbana, els Mossos, TMB i Renfe, que són els que tenen les competències per actuar en aquest espai. Es treballa amb la idea de fer un dispositiu -que no sigui de caràcter puntual, sinó que es pugui mantenir durant un període de temps- per evitar que els venedors del top manta ocupin l’estació de la plaça Catalunya.

Per fer-ho, fonts de l’Ajuntament de Barcelona admeten que abans calen els efectius necessaris, tant policials com de seguretat privada. La raó és que, un cop es faci el dispositiu, es preveu que uns efectius es dediquin a aquesta tasca de manera estable per garantir que els manters no tornin a vendre al subsol al cap de pocs dies.

Una situació de risc

Mentre no es concreta l’operatiu entre els diferents interlocutors, fonts de Renfe recorden que la presència dels manters al vestíbul de l’estació de Rodalies fa que, en cas que es produeixi una emergència, hi pugui haver una situació de risc. La presència del top manta a l’estació de la plaça Catalunya fa prop d’un any que s’allarga. La zona del vestíbul de Rodalies és un lloc recurrent. Pel que fa a l’intercanviador que connecta el metro amb els FGC, si hi ha agents policials en aquest espai, aleshores els venedors ambulants es traslladen a les andanes del metro de la línia 3.

En aquest període en què els manters s’han situat a l’estació de la plaça Catalunya, la Guàrdia Urbana i els Mossos -amb la col·laboració dels vigilants- han fet algunes operacions de tipus puntual per fer-los fora. Malgrat tot, els operatius no han resultat gaire eficaços perquè el top manta hi continua.

Patinets de ‘sharing’ malgrat la prohibició

Tres patinets de sharing de l’empresa Reby estaven lligats ahir a la tarda en un ancoratge públic del carrer Villarroel, entre Diputació i Consell de Cent, al districte de l’Eixample, malgrat que l’Ajuntament de Barcelona va prohibir aquesta pràctica per a aquests tipus de vehicles amb una modificació de la normativa que va entrar en vigor a l’estiu. A la ciutat el lloguer de patinets s’ha de fer amb guia i casc, una pràctica impossible de garantir amb el sharing, per la qual cosa el consistori preveu sancionar l’empresa, que va defensar a l’ARA que compleix “totes les normatives”.