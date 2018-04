Les estacions d’esquí i el turisme rural freguen el ple

Una Setmana Santa excel·lent per al sector turístic, que pràcticament ha penjat el cartell de complet arreu. Les xifres són especialment bones a la muntanya, encara que a la costa l’ocupació també ha superat el 70%.

Pirineu

L’ocupació frega el 100% i arriba a uns 100.000 esquiadors

Aquesta setmana ha sigut rodona al Pirineu, perquè gràcies als importants gruixos de neu que encara hi ha a les estacions d’esquí l’ocupació s’ha acostat al 100%. Segons el director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, s’han venut uns 100.000 forfets, 15.000 més que l’any passat. El Pirineu gironí també ha fregat el ple.

Costa Brava

Set de cada deu places ocupades i èxit a Girona ciutat

El fet que la Setmana Santa hagi caigut molt d’hora en el calendari -l’any passat va ser a mitjans d’abril- ha perjudicat les comarques costaneres, encara que la Costa Brava està satisfeta amb el 70% d’ocupació que ha registrat. A Girona ciutat la majoria d’hotels estaven plens, segons el president dels hostalers de la ciutat, Josep Carreras.

Costa Daurada

85% d’ocupació i 20.000 nens i nenes per fer esport

La mitja desena d’esdeveniments esportius juvenils programats aquesta Setmana Santa han portat més de 20.000 nens i nenes, més les seves famílies, a la Costa Daurada, que ha arribat al 85% d’ocupació. Aquest tipus de turisme s’ha impulsat per segon any seguit, després de desvincular la Costa Daurada del festival Saloufest.

A les Terres de l’Ebre les cases rurals han fregat la plena ocupació en l’últim tram de la setmana.

Maresme i Garraf

Més del 80% en les dues comarques de la costa

Al Maresme un 85% dels hotels i apartaments han estat plens, una mica menys del que apuntaven les previsions. Al Garraf, en canvi, s’han millorat notablement els pronòstics perquè, si bé s’augurava un 50% d’ocupació, els establiments hotelers han fregat el complet, sobretot a Sitges i Vilanova i la Geltrú.

Catalunya Central

El bon temps anima reserves d’última hora i s’arriba al ple

El turisme rural de la Catalunya Central fa un balanç positiu de la Setmana Santa. Si bé la majoria de reserves ja estaven fetes, el bon temps ha animat alguns clients d’última hora. Així, al Berguedà i al Solsonès han complert plenament les expectatives i calculen que hi ha hagut entre un 95% i un 100% d’ocupació, sobretot de famílies i grups d’amics de l’àrea metropolitana de Barcelona.

Barcelona ciutat

Xifres similars a l’any passat tot i la meteorologia

Més prudents són des de la patronal Apartur a l’hora de valorar la Setmana Santa. A Barcelona ciutat les dades han sigut molt similars a les de l’any passat (entre el 80% i el 85%), però el president de l’entitat d’apartaments turístics de la capital, Enrique Alcántara, afirma que fan una valoració “neutra, ni bona ni dolenta”. Segons ell, no han sigut unes vacances “fantàstiques” per tres motius: per la meteorologia, per haver caigut molt d’hora en el calendari i pels talls de carretera dels CDR, que “no han ajudat gens”. Els càmpings de la demarcació han registrat una ocupació d’una mitjana del 75%.