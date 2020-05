L’estat d’alarma bloqueja les peticions d’incapacitat a Catalunya

El periple burocràtic i la paràlisi administrativa que ha provocat l’estat d’alarma a Espanya ha fet entrar la família de l’Anna -nom fictici per preservar la seva intimitat- en una espiral de trucades entre administracions que li impedeix tramitar l’ajuda que necessita el seu pare, malalt terminal. “És la cirereta d’aquest pastís terrible que ens ha tocat”, afirma l’Anna. “El ministeri ens diu que no està programant cites per valorar els casos, i la Generalitat diu que no pot fer la valoració al meu pare si no tenen una cita prèviament aprovada pel ministeri: és un bucle”, lamenta.

Després de molts mesos lluitant contra el càncer, els metges han confirmat al pare de l’Anna que encara el final de la vida. “La situació a casa és dura: la meva mare, que és tècnica en farmàcia en un hospital, ha deixat de treballar per tenir cura del pare, i jo soc la que mantinc la família amb els meus ingressos”, explica la filla, que és autònoma. Després d’un any arrossegant la baixa laboral, l’import del sou del pare havia minvat. Per això, el 15 d’abril, assessorats per l’Institut Català d’Oncologia (ICO), van decidir fer els tràmits per obtenir la incapacitat permanent per al pare. Una prestació estatal que, segons els seus càlculs, els permetria ingressar una quantitat econòmica que compensaria “una mica” les tasques de les cures mentre encara siguin necessàries.

“Vam entregar tota la documentació telemàticament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) -explica l’Anna- i hi vam incloure tots els informes de l’ICO, les proves i tot l’historial des de l’operació fins ara”. A més, la treballadora social de l’equip de pal·liatius que atén el seu pare els va assegurar que el cas era “molt evident”. “El problema és que la sol·licitud està tramitada però no hi ha ningú que enviï el cas a valoració”, resumeix l’Anna. I sense el vistiplau de la valoració, la prestació no arriba. “Ens vam quedar en xoc en saber que això estava aturat per l’estat d’alarma. És un pur tràmit: comprovar uns informes. Ens demanen que esperem unes setmanes que, per la situació del pare, potser no tenim”, afegeix ella.

Bloqueig administratiu

Responent a aquest diari, fonts del ministeri d’Inclusió, Migracions i Seguretat Social (responsables de l’INSS) expliquen que, efectivament, “no s’estan donant cites per a valoracions presencials a cap punt d’Espanya”. El motiu, al·leguen, és que “no es poden fer amb totes les garanties de no contagi” i que les valoracions presencials es reprendran “a mesura que avancin les fases”. A la resta d’Espanya, en canvi, sí que s’estan fent valoracions telemàtiques o a través dels informes (precisament el que demana la família de l’Anna). A Catalunya, però, això no és així: “En el cas de Catalunya, com que no hi opera directament l’INSS, aquest sistema no es va establir”, asseguren fonts oficials de la Seguretat Social. La treballadora social que atén la família ho va constatar, fa uns dies, quan va intentar fer arribar els informes a l’INSS, sense èxit: “Em van dir que era impossible de valorar”, assegura. Davant d’aquest panorama, fonts de l’INSS afegeixen que “s’analitzarà la manera de desbloquejar la situació”.

A Catalunya, el departament de Salut fins ara tampoc no havia detectat ni desencallat la situació, almenys fins ara. Tot i que l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) -que s’encarrega de valorar els pacients catalans- pot fer algunes valoracions per iniciativa pròpia, la sub directora general, Lídia Domingo, assegura que en cap cas es pot fer amb les valoracions per a prestacions d’incapacitat, perquè depenen de l’Estat. “Necessitem que l’INSS ens faci una petició per valorar el cas i ens faciliti la informació”, afirma Domingo a l’ARA, que també explica que les sol·licituds que s’havien tramitat abans de l’estat d’alarma sí que s’estan valorant. Tot i així, admet que hi ha “un embús important”. “La comissió es reuneix des de fa només un parell de setmanes. Durant un temps ha estat tot aturat”, explica. Domingo reconeix que el cas de la família de l’Anna sembla clar i considera que l’INSS hauria de fer arribar la petició a l’ICAM perquè pugui desencallar-la. “Però si no ens envien la informació, no podem fer res”, conclou.

La situació d’aquesta família es podria repetir en molts altres casos. “Hi ha sol·licituds de tota mena que estan aturades. Com el cas de la família de l’Anna n’hi ha molts més, segur”, assegura la treballadora social que porta el cas. “És una llàstima perquè aquesta persona té aquest dret i ara els processos es dilaten molt, i quan això passa en el moment final de vida és dramàtic”, apunta. “És un dret que li estan negant”, rebla l’Anna. Davant d’aquesta situació l’ICAM s’ha ofert a revisar personalment l’expedient i posar-se en contacte amb l’INSS per intentar desencallar la prestació. La família, però, manté l’esperança que haver fet públic el seu cas serveixi per solucionar aquest problema a totes les famílies que el pateixen.