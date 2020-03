Què pot implicar la declaració de l'estat d'alarma?

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest divendres que declararà l'estat d'alarma demà després de celebrar un consell de ministres extraordinari.

Tanmateix, en l'anunci d'avui no ha concretat les mesures que s'imposaran. Què pot implicar la declaració d'un estat d'alarma?

L'estat d'alarma és la més lleu de les tres situacions que preveu la Constitució en cas d'alteracions de la normalitat (les altres són l'estat d'excepció i el de setge). La llei que en regula l'aplicació recull que és l'opció adequada en cas de crisis sanitàries, com epidèmies, però també és la que escau si hi ha un desastre natural, si la població està desproveïda de productes de primera necessitat o si els serveis públics no es poden brindar.

L'ha d'aprovar el consell de ministres amb un decret, i la seva aplicació no pot durar més de quinze dies, tot i que el Congrés pot prorrogar-lo. Les mesures que pot portar a terme el govern amb l'aplicació de l'estat d'alarma són:

Limitar el moviment de persones i vehicles (és el que interessa en cas d'una epidèmia sanitària)

Requisar qualsevol bé i imposar prestacions personals obligatòries

Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, excepte domicilis privats

Limitar o racionar l'ús de serveis o el consum d'articles de primera necessitat

A Espanya, fins al moment, només s'havia aplicat un cop des de la Transició. Va ser el 2010, al final del mandat de José Luis Rodríguez Zapatero, durant la crisi dels controladors aeris.