Un trencaclosques de restriccions: l’estat d’alarma es queda petit

Al mapa de restriccions d’Espanya per la tercera onada del coronavirus queda espai per a poques mesures més que no siguin el confinament domiciliari. L’augment dels contagis, que ha portat l’Estat a superar el pic de la segona onada, amb una incidència acumulada per cada 100.000 habitants els últims 14 dies de fins a 714 casos -però en comunitats com Extremadura, de 1.412-, ha obligat les comunitats a esprémer al màxim les mesures recollides en l’estat d’alarma actual, en vigor des de l’octubre. Els governs de Castella i Lleó, Andalusia i Galícia (governades pel PP) han abanderat una campanya per poder decretar confinaments domiciliaris com a la primavera i, si no és possible, almenys avançar el toc de queda nocturn a les 20 h o les 18 h, una proposta a la qual s’han unit governs d’altres colors polítics com ara el de Catalunya, sempre que es mantinguin les competències.

Aquest debat es dirimirà aquest dimecres en una nova reunió telemàtica del Consell Interterritorial de Salut. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha obert la porta a avançar el toc de queda a les 20 h, però ho subordina a aprovar un nou estat d’alarma o ampliar l’actual i que ho voti el Congrés -obligant així el PP a retratar-se després d’haver facilitat amb una “abstenció crítica” la pròrroga de sis mesos-. De totes maneres, la Moncloa manté que l’estat d’alarma actual és suficient per doblegar la corba de la tercera onada. És més, recorda que en aquest cas es compta amb una “arma terapèutica”, la vacuna de Pfizer, que d’aquí pocs dies ja haurà immunitzat les primeres residències que van rebre les dosis. Fernando Simón, l’epidemiòleg de capçalera del ministeri de Sanitat, manté que cal esperar a l’efecte de les noves restriccions i apunta a un lleuger descens en el ritme de creixement de contagis malgrat la situació encara crítica.

Madrid, a la cua en mesures

Les comunitats han multiplicat des del final de les festes de Nadal les restriccions. L’endemà de Reis podia semblar que Catalunya era la zona amb unes mesures més severes pel tancament de comerços en cap de setmana, però la decisió de Castella-la Manxa de tancar tota l’hostaleria i els comerços no essencials ha marcat un camí per a la resta de comunitats segons els indicadors epidemiològics. El País Valencià també va decidir dimarts tancar bars i restaurants i els comerços a partir de les 18 h, informa Daniel Martín.

La tendència és la següent: reduir el grup de reunions privades de sis a quatre -Catalunya ho ha fet només en l’hostaleria-, avançar el toc de queda a les 22 h -si pogués ser, abans, a les 20 h, com a Castella i Lleó, cosa que ha estat recorreguda pel govern espanyol-, el confinament perimetral de tots els municipis i, finalment, tancar tots els comerços que no siguin essencials i bars i restaurants.

A l’altra cara de la moneda, en canvi, se situa Madrid. Tot i tenir una incidència acumulada més alta que la catalana, una pressió hospitalària també superior i situar-se al 42,1% en la pressió a les UCI -cinc punts menys que a Catalunya-, l’única mesura que ha pres és avançar el toc de queda de les 00 h a les 23 h i tancar l’hostaleria a les 22 h (fins diumenge passat podia tancar a la mitjanit), a més de continuar confinant per zones de barris i municipis amb alta incidència. A diferència dels seus companys de partit, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, es nega a avançar el toc de queda. “Per arruïnar encara més l’hostaleria a Espanya, no comptin amb mi”, va assenyalar ahir. Aquest dimecres el debat cristal·litzarà al Consell Interterritorial i Illa haurà de decidir si amplia l’estat d’alarma.