L'Estat avala dos nous respiradors de campanya: el Respira i el Leitat 1, tots dos catalans

Nou avanç en l'homologació de respiradors de campanya per fer front a l'augment de la demanda dels hospitals provocada per la crisi del coronavirus. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat aquest dilluns dos nous prototips, tots dos de procedència catalana: són el Leitat 1 –desenvolupat pel Parc Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa i les empreses Leitat i HP– i el Respira, dissenyat per GPAInnova i els hospitals Clínic i Germans Trias i Pujol. En total, l'AEMPS ha homologat fins ara tres respiradors de campanya que es poden utilitzar a les UCI dels hospitals, en el marc d'un assaig clínic.

El ventilador Respira permet accionar de manera automàtica els dispositius de reanimació manual anomenats BVM o Ambú, que tenen forma de globus, i es bomba l'aire amb la mà. A més, permet determinar les variables dels pacients de manera personalitzada i els metges el poden controlar en remot. Aquesta setmana començaran l'assaig clínic amb pacients de Can Ruti de Badalona i el Clínic de Barcelona. GPAInnova calcula que inicialment podrà produir-ne entre 150 i 200 unitats diàries, i que podrà augmentar la fabricació a 300 unitats al dia.

Pel que fa al Leitat 1, és un respirador fabricat amb peces impreses en 3D, sensors i components electrònics, que té un preu setze vegades inferior als aparells que hi ha a les UCI. Els seus impulsors començaran l'assaig clínic amb deu pacients de cinc hospitals: el Taulí de Sabadell, el Consorci Sanitari de Terrassa, l'Hospital General de Granollers, el Vall d'Hebron i l'Hospital del Mar de Barcelona. En un principi comptaven que podria servir durant dos o tres dies, però amb les millores aconseguides els seus impulsors asseguren que durarà "tot el temps que necessiti el pacient". I preveuen que en podran fabricar entre 50 i 100 unitats diàries, en funció de les necessitats dels hospitals.

Amb el Leitat 1 i el Respira ja són tres els respiradors de campanya homologats per l'AEMPS. L'organisme estatal va donar l'aval divendres al prototip Oxygen, que també s'ha desenvolupat al Clínic i al Germans Trias, i que es produirà a la fàbrica de Seat de Martorell. Arran de l'inici de la crisi del coronavirus, l'Agència de Medicaments ha rebut més de quaranta propostes de prototipis de respiradors de campanya, però fins ara només ha autoritzat l'ús d'aquests tres.