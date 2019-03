Clam dels estats de la UE per demanar l'ús d'aigua de l'aixeta gratis en restaurants

Els estats de la Unió Europea s'han unit avui per demanar que es fomenti l'ús de l'aigua de l'aixeta de manera gratuïta en bars i restaurants. Aquesta és una de les reclamacions que han acordat els ministres de Medi Ambient dels estats membres al Consell de la UE, per tal de revisar la directiva europea sobre l'aigua potable. Aquesta decisió ve motivada per la iniciativa Right2Water, la primera iniciativa ciutadana europea que aconsegueix prosperar.

El text reclama "promoure l'ús d'aigua de l'aixeta destinada al consum humà", i amb aquest objectiu contempla "el foment del subministrament d'aquesta aigua a les administracions i els edificis públics i el subministrament gratuït en restaurants, cantines i serveis de menjar", entre altres punts.

Serà tasca dels estats membres adoptar les mesures necessàries per "millorar o mantenir l'accés a l'aigua destinada al consum humà per a tothom, en especial per als grups vulnerables". A més, els estats hauran d'identificar "les persones sense accés a l'aigua destinada al consum humà i les causes d'aquesta falta d'aigua", així com avaluar "les possibilitats per millorar l'accés d'aquestes persones i informar-les de les possibilitats per connectar-se a la xarxa".

L'acord s'emmarca dins les mesures que els eurodiputats van demanar a l'octubre per fomentar l'accés públic a l'aigua potable. El Parlament Europeu ja va animar bars i restaurants a oferir aigua de l'aixeta de franc o a canvi de pagar una petita quantitat a tota la Unió Europea.

Segons la Comissió Europea, consumir menys aigua embotellada permetria estalviar fins a 600 milions d'euros a l'any per unitat familiar i reduiria l'ús d'ampolles de plàstic, una de les causes de la brossa marina que embruta les costes.

El Consell haurà de negociar la normativa final amb la Comissió i el Parlament Europeu, un debat que no es portarà a terme abans de les eleccions europees del 26 de maig, un cop s'hagi constituït la nova Eurocambra.