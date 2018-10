Les estàtues de la Rambla denuncien que es queden sense espai

El metre quadrat a la Rambla està molt buscat i qualsevol ocupació, encara que sigui temporal, acaba provocant un daltabaix. En aquest difícil equilibri, les estàtues es consideren les més perjudicades. Denuncien que s'estan quedant sense escenari. L'últim episodi de tensió ha començat aquest dilluns, quan els treballadors de Parcs i Jardins que preparen la Festa del Roser han començat a ocupar el carrer amb tanques i camions i han convertit la Rambla de Santa Mònica en un "camp de mines", segons denuncia Walter San Joaquín, president de l'Associació República de les Estàtues Humanes de la Rambla de Barcelona.

El portaveu del col·lectiu lamenta que l'ocupació del seu espai de treball és constant i que aquest any s'ha superat el límit permès. Des de 2012, l'any que l'Ajuntament va desterrar les estàtues a la part inferior de la Rambla, hi ha un acord entre les dues parts que permet al consistori disposar d'aquest espai durant 15 dies l'any. Quan falten tres mesos perquè el comptador es torni a posar a zero, l'Ajuntament ja ha superat, amb escreix, aquest termini, segons denuncien les estàtues. De fet, els 15 dies es van esgotar a mitjan juny passat i des d'aleshores hi hagut noves celebracions que han deixat sense espai les estàtues, que han de desplaçar-se a altres punts en aquests casos.

"Entre el Tast de la Rambla, la festa índia, les filmacions, actes polítics i altres esdeveniments, ja hem superat els 15 dies", denuncia San Joaquín. El representant de les estàtues denuncia també que en aquests casos no saben mai a qui adreçar-se. Aquest dimarts han sigut els Amics de la Rambla, que és l'entitat que gestiona la Festa del Roser, els que han comunicat a les estàtues que tenien permís, excepcionalment, per treballar en altres llocs de la Rambla de Santa Mònica on no els molestin els camions i treballadors de Parcs i Jardins, segons ha explicat al diari ARA el gerent d'Amics de la Rambla, Xavi Masip. El portaveu de l'entitat ha reconegut un error de previsió: "No havíem tingut en compte la magnitud dels treballs i els hi hem demanat disculpes". Masip ha insistit que la Festa del Roser "és per fer ciutat i és positiva per a tothom", i ha demanat una mica de "flexibilitat" als afectats.

La Festa del Roser comença aquest divendres i s'acaba el dia 11.