L'estiu amb menys incendis forestals de l'última dècada

L'incendi en què han cremat més hectàrees aquest estiu a Catalunya va ser el 19 d'agost a Caldes de Malavella, amb unes 12 hectàrees de superfície afectades. Ha sigut l'únic foc que ha superat el llindar de les 10 hectàrees en la campanya amb menys incendis forestals de l'última dècada. Entre el 15 de juny i el 15 de setembre s'han comptat 149 focs que han cremat 90 hectàrees: 49 de forestals i 41 de zones no forestals. En el 85% dels incendis –en 126 focs– la superfície afectada ha sigut de menys d'una hectàrea. L'explicació de les dades, segons els Agents Rurals, són les bones condicions climàtiques.

El risc d'incendi d'aquest estiu també ha sigut dels més baixos. Quan la campanya va començar al juny, la pluja acumulada se situava per sobre de la mitjana –al gener hi va haver el temporal 'Gloria'– amb precipitacions distribuïdes arreu de Catalunya. Aquesta abundància ha sigut un factor clau a l'hora de rebaixar el risc de foc perquè la humitat de la vegetació s'ha mantingut alta i el nivell de sequera a les zones forestals força baix, han dit els Agents Rurals. A més, al juny i al juliol el registre de precipitacions va superar la mitjana. No va ser fins a mitjans de juliol que les temperatures altes pròpies de l'estiu i les pluges més irregulars van fer créixer el risc d'incendi.

El covid-19 també s'ha fet notar en la campanya perquè el medi natural ha patit diferents episodis de massificació. Per això l'activitat humana sumada als episodis de vent i calor amb humitat baixa han causat els principals moments de risc de foc: entre finals de juliol i a l'agost. Malgrat tot, no s'ha hagut d'activar el pla Alfa 3, que hauria implicat el tancament de massissos i espais naturals.

La meitat, causats per persones

Pel que fa a les causes dels focs, més de la meitat –un 59%– han sigut per causes relatives a les persones o a les seves accions: el 23% són accidents, el 21% negligències i el 15% provocats. De la resta dels incendis, l'11% han sigut per llamps i 45 casos encara estan en investigació –de moment l'origen és desconegut–.

Per àrees regionals, Barcelona ha concentrat la major part dels focs però de poca afectació, perquè els 46 incendis que hi va haver en aquesta demarcació van cremar poc més de cinc hectàrees. En canvi, Lleida ha tingut la superfície més afectada amb gairebé 36 hectàrees cremades.

Els Agents Rurals han subratllat que l'anàlisi històrica de focs forestals i hectàrees cremades durant l'estiu mostra una tendència clarament a la baixa. El cos ho atribueix a la prevenció i les tasques de conscienciació per reduir les conductes de risc, juntament amb la feina d'extinció dels Bombers de la Generalitat. Tanmateix, per l'efecte del canvi climàtic, els dies considerats crítics i de més risc d'incendi han augmentat els últims anys i s'han començat a desestacionalitzar.