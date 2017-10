L'estrès és tan dolent per a l'estómac com el menjar porqueria

L'estrès provoca canvis a l'aparell digestiu similars als causats per la ingesta de menjar porqueria i els anomenats 'greixos dolents', almenys entre les dones. És la conclusió a què ha arribat una investigació de la Universitat Brigham Young de Utah (Estats Units), publicada a 'Nature Scientific Reports'. Els investigadors van detectar canvis en la microbiota intestinal d'un grup de ratolins femella quan se'ls sotmetia a alts nivells d'estrès, similars als causats en els rosegadors quan ingerien molts aliments greixosos.

"L'estrès pot ser perjudicial de moltes maneres, però la novetat d'aquesta investigació és que vincula l'estrès amb canvis específics en la microbiota intestinal. De vegades pensem en l'estrès com un fenomen purament psicològic, però també provoca canvis físics", ha destacat Laura Bridgewater, autora principal de la investigació.

Un altre element que destaca la recerca són les grans diferències de gènere que van trobar entre els ratolins. Durant la recerca, els investigadors van extreure mostres d'ADN microbià de les restes fecals dels ratolins abans i després de la situació d'estrès per avaluar com es veia afectada la microbiota intestinal. Prèviament, durant setze setmanes, havien analitzat també els canvis provocats per una dieta rica en greixos.

Així, tot i que els ratolins mascle amb una dieta rica en greixos mostraven més canvis intestinals que les femelles, se'n detectaven menys per efecte de l'estrès. En canvi, a les femelles l'estrès els causava un canvi en la composició de la microbiota similar al causat en les que van seguir una alimentació rica en greixos. Tot i que de moment l'estudi només s'ha testat en animals, els investigadors creuen que pot tenir implicacions significatives per als éssers humans.