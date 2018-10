Un estudi permet avançar en el tractament del VIH resistent

L’epidèmia de VIH resistent als medicaments antiretrovirals és un problema emergent reconegut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En aquests casos, si la persona pren un fàrmac no adequat no només no es frena la infecció, sinó que suposa un sobrecost econòmic.

Una de les mesures per lluitar contra aquest fet és la incorporació de tècniques de seqüenciació massiva per als tests de resistències, que permeten detectar amb molta més precisió totes les resistències d’una mostra viral, però encara s’havia de definir en quins casos la presència de resistències requeria l’ús de tractaments específics.

Ara un estudi liderat per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa indica que la presència de virus resistents és rellevant sempre que com a mínim un 5% del virus de la mostra presentin mutacions de resistència. Els resultats de l’estudi, que han estat publicats a la revista 'The Lancet HIV', serviran per al tractament de les resistències del VIH a escala mundial. “Així podrem millorar la qualitat assistencial de cada pacient fent un ús més racional dels recursos, la qual cosa ens possibilita arribar a més persones”, assegura Roger Paredes, investigador principal del grup de Genòmica Microbiana d'IrsiCaixa i metge de la Unitat de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona.

Medicaments de primera línia

Als països de recursos baixos es prescriuen medicaments de primera línia a les persones infectades quan no tenen un virus resistent", explica Paredes. Si es tracta d'un cas en què hi ha presència de virus resistent, el pacient rep tractaments de segona línia, "més escassos i costosos".

Per això, Paredes ha explicat que el problema era establir un punt de tall a partir del qual calia canviar de primera a segona línia, per no subministrar un medicament més car "de manera innecessària". Es tractava d'avaluar si una variant present en un 10%, un 5% o fins i tot un 1% podia ser determinant.

Els resultats de l'estudi indiquen que, a mesura que es redueix el llindar de detecció de variants minoritàries resistents del VIH, s'incrementa la sensibilitat, que és la capacitat d'identificar els casos en què el tractament de primera línia no serà efectiu i convé passar a un altre de segona línia. "Aquests resultats suggereixen que un bon punt de tall podria ser el 5%, que és el que ens permet predir millor l'èxit dels tractaments", conclou Paredes.