Un estudi planteja el peatge urbà com una de les solucions més eficients contra la contaminació

Les emissions dels vehicles contaminants són, malgrat la treva que ha suposat l'aturada de moltes activitats per la pandèmia del coronavirus, una de les principals amenaces per a la salut dels ciutadans. Reduir la contaminació a les àrees urbanes es pot fer amb molts instruments –i fins i tot combinant-ne de diferents–. D'entre totes les mesures, el peatge de congestió resulta "una solució molt eficient", segons consta en un treball publicat per l'Institut Econòmic de Barcelona (IEB).

El treball repassa els instruments econòmics per aconseguir una mobilitat sostenible a Barcelona i presenta l'opció del peatge, "ben dissenyat", com una solució que ha estat efectiva en ciutats com Londres, Estocolm, Göteborg i Milà. "S'ha demostrat que redueix eficaçment la congestió a les zones urbanes", conclou l'estudi, que subratlla que els ingressos d'aquest peatge es poden reinvertir, per exemple, en millores del transport públic.

"L'espai urbà a les ciutats és limitat i està clar que la quota que correspon als vehicles ha de reduir-se", defensa la professora d'economia de la UB i investigadora de l'IEB Cristina de Gispert, que ha coordinat diversos informes sobre com afrontar el canvi climàtic a les àrees urbanes. De Gispert reconeix que cal fer pedagogia per explicar-lo: "És una mesura que costarà perquè és fer pagar als usuaris, però caldrà anar en aquesta direcció".

La investigadora afegeix que el peatge urbà, al contrari del que passa amb la zona de baixes emissions (ZBE) que va implantar Barcelona al gener, "deixa una mica més de llibertat perquè no comporta una prohibició de la circulació". La zona de baixes emissions, explica De Gispert, deixa "menys marge de maniobra" i té efectes "sobre les rendes més baixes", que acostumen a tenir vehicles més antics.

L'informe de l'IEB apunta que la solució de les ZBE per combatre el diòxid de nitrogen és "menys eficient, en termes de benestar, que el pagament combinat d'un peatge de congestió i pagament per emissió". Malgrat tot, defensa que és una eina que temporalment es pot combinar amb altres mesures per aconseguir l'objectiu de reduir la contaminació atmosfèrica. Barcelona i els seus voltants van activar la zona de baixes emissions al gener però la irrupció de la pandèmia ha ajornat l'activació de les sancions per als infractors que accedeixin a la ciutat amb vehicles que estan prohibits per contaminants. El govern d'Ada Colau es va comprometre amb les entitats a estudiar els propers mesos la idoneïtat d'un peatge urbà si la zona de baixes emissions es demostrés insuficient per combatre la pol·lució.

"No suggerim gravar més sinó veure quins impostos hi ha ara que no funcionen bé i reformar-los", explica De Gispert. Per exemple, apunta a l'impost de circulació –de recaptació municipal–, que està "desconnectat" de l'ús del vehicle i que es podria repensar per donar-li una estructura més vinculada a aspectes mediambientals.