Un estudi de l'Institut Carles III estima que a Catalunya la mortalitat ha augmentat un 41% durant la crisi

L'informe de mortalitat diària ha identificat 2.550 morts (per tot tipus de causes) a Catalunya des del 21 de març, dia en què considera que arrenca la fase greu de la crisi, fins al dia 31. La mortalitat dels anys anteriors donaria com a resultat una estimació de 1.805 morts, per la qual cosa aquest excés de 745 morts suposa un 41,3% més, sempre tenint en compte que la xifra no és 100% precisa pel que fa a les defuncions actuals. Per covid-19, s'han registrat 1.658 morts entre el 21 i el 30 de març, un 91% de les morts que serien esperables durant el mateix període segons l'estudi, basant-se en les defuncions d'anys anteriors i, per tant, previs a la pandèmia. La xifra total de morts per covid-19 a Catalunya (1.849, anterior al dia 1 d'abril) és el 33% del total de morts registrades durant tot el març de l'any passat.

Per edats, aquest increment és major en els que tenen entre 65 i 74 anys (un 52,6% més que l'estimada) que no pas en els que en tenen més de 74, malgrat que aquests representen la gran majoria de les defuncions. 1.923 de les morts registrades, independentment de les causes, són de gent de més de 74 anys, 604 més que les estimades. En menors de 65, l'increment és d'un 9,9% coincidint amb el període de la crisi. Per gèneres, han augmentat més les morts d'homes (un 39,7%) que les de dones (un 33,5%).

A Madrid, la mortalitat augmentaria un 91%

En el total de l'estat espanyol, el càlcul es fa des del 17 de març i s'estima que l'excés de morts sense tenir-ne en compte les causes és d'un 34,1% respecte a l'estimat fent servir les dades d'anys anteriors. Si en aquestes dues setmanes s'han registrat 21.243 morts a l'Estat, les defuncions d'anys anteriors feien preveure que en fossin 15.844, o sigui que haurien mort 5.398 persones més.

Hi ha comunitats on l'increment és molt més notori i, en alguns casos, fins i tot esfereïdor. A la Comunitat de Madrid, per exemple, les 3.345 morts registrades entre el 19 i el 24 de març (període escollit en aquest territori per ser el de major pic d'augment) suposen un increment del 97,3% respecte a les 1.696 morts esperables tenint en compte l'evolució dels últims 12 anys.

La que surt més mal parada, però, és Castella-la Manxa, que ha registrat 2.330 morts entre el 14 i el 31 de març, un 145,5% més sobre els 950 estimats per al mateix període. La segueixen Castella i Lleó, amb un increment del 132,2%, i Navarra, amb un 125,9%. A l'altra cara de la moneda, Andalusia només hauria incrementat les defuncions entre el 20 i el 25 de març (1.372) un 13% (158) en relació amb les morts estimades prèviament (1.214).

Fonts del ministeri de Justícia alerten que les dades no representen el total del registre civil d'aquest mes de març, però davant la situació excepcional asseguren que acceleraran l'elaboració d'aquesta dada per poder fer-la pública i comparar-la amb les defuncions del març de l'any passat, que en total van ser de 36.764 a l'estat espanyol i 5.543 a Catalunya (aquestes xifres sí oficials i contrastades per l'Institut Nacional d'Estadística).