Els estudiants denuncien un canvi de criteri a mig curs

Una vintena de professors de català i castellà en actiu que són graduats en comunicació audiovisual i havien cursat el màster de formació del professorat han rebut una carta del departament d’Ensenyament en què se’ls comunica que no podran impartir més aquestes assignatures. Segons ha pogut saber l’ARA, el grau de comunicació cau de la llista de titulacions que donen accés a la docència de les llengües, perquè el departament considera ara que el grau no dona prou continguts de llengua catalana o castellana que avalin poder fer classes als instituts. La decisió afecta també els titulats que aquest curs han començat el màster, que denuncien que la decisió tingui caràcter retroactiu i reclamen que els canvis de criteri en els requisits s’apliquin a partir del curs que ve.

El departament d’Ensenyament està estudiant quines opcions pot donar tant a la vintena de professors que ja impartien classes com a la resta d’estudiants de màster.

Segons fonts consultades per l’ARA, hi ha hagut un error de revisió en les titulacions d’accés a la borsa d’interins i s’ha detectat que els graduats en aquesta titulació no estan prou formats en català o castellà per poder ser professors. La carta enviada als afectats diu textualment que “s’ha constatat que [comunicació audiovisual] no conté 20 crèdits ECTS” de llengua i literatura. Dissabte, en una atenció als mitjans, el conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, va defensar que les places de català, castellà i matemàtiques cobertes amb docents sense la titulació específica ni el màster és una mesura “excepcional” que es va haver de prendre per “no deixar buides les aules”.

Titulacions amb molta demanda

Segons algunes fonts consultades, l’error rau en el fet de voler incloure la docència del català o el castellà per algunes titulacions amb molta demanda però amb sortides laborals complicades, com el cas de comunicació. Ho exemplificaven així els professors de la UB Albert Soler i Núria Alturo: “És simptomàtic que les titulacions d’història i filosofia no estiguin incloses en la llista de titulacions universitàries que es corresponen amb l’especialització de llengua i literatura catalanes, i que en canvi sí que s’hi inclogui la titulació d’humanitats, amb un pla d’estudis que inclou 79 crèdits d’història i 27 de filosofia. La raó no pot ser altra que el fet que història i filosofia tenen una assignatura pròpia a la secundària i al batxillerat, i en canvi no la tenen les titulacions d’humanitats, periodisme o art dramàtic”.

De fet, en el marc d’un simposi sobre l’ensenyament de la llengua i la literatura catalana l’any 2017, els dos professors van avisar que el fet que hi hagi una llista de titulacions universitàries -més enllà de les filologies- que permeten fer el salt a la docència de les llengües “magnifica il·lícitament la premissa” que tots aquests graus “garanteixen el domini de les competències” de llengua i literatura catalanes.