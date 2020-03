Dos estudis diuen ara que les embarassades sí que podrien transmetre el virus als nadons

El missatge que fins ara s'havia transmès és que les dones embarassades no tenien més risc que la població general al contraure la Covid-19 i que els estudis fets fins ara demostraven que no hi havia transmissió vertical de la mare al nadó. Ara això últim ja no està tan clar. Segons publica la revista científica JAMA, dos estudis efectuats a la Xina entre 33 dones embarassades malaltes de Covid-19 han trobat que tres d'elles van donar a llum nadons contagiats amb el nou coronavirus i que els nadons, els tres amb pneumònia, van sobreviure després de rebre tractament. L'article suggereix que l'origen de la infecció és maternal, ja que es van prendre mesures estrictes de protecció durant el part.

"Actualment ja no podem dir que no hi hagi transmissió vertical perquè les noves dades diuen que és possible. Fins ara, les dades que hi ha són poques i contradictòries, perquè els estudis que hi ha fins ara són amb poblacions molt petites i tot s'ha d'agafar amb pinces, hem d'esperar que hi hagi estudis amb un nombre suficient de gestants", explica Anna Suy, cap de la secció d'obstetrícia de la Vall d'Hebron, que admet que cal "més temps" per tenir dades més específiques del risc del coronavirus en les dones gestants. "No en sabem el risc. Els italians no han publicat res i els següents en publicar serem nosaltres, que estem recollint totes les dades possibles per conèixer l'evolució de la malaltia i donar informació", diu Suy. A més, explica que les dades que s'han recollit en els estudis fets a la Xina són en embarassades en el tercer trimestre de gestació. "Però també n'hi ha de primer i segon trimestre, i aquests nens encara no han nascut. Hem d'esperar a veure què passa", afegeix.

La Vall d'Hebron és el centre de referència a Catalunya per a les gestants que tinguin Covid-19 i hagin de requerir ingrés hospitalari. L'objectiu és agrupar-les totes en aquest hospital per evitar la transmissió del virus i per garantir una resposta ràpida en cas que hi hagi complicacions o necessitat de traslladar-les a l'UCI. S'ha habilitat a l'hospital maternoinfantil una planta per a gestants amb coronavirus que requereixin ingrés i que són ateses per un equip específic d'obstetres i especialistes en malalties infeccioses. "Si empitjoren, hem habilitat una unitat de cures intensives al mateix edifici", explica Suy, que confirma que ja hi ha embarassades hospitalitzades –no vol donar xifres– i alguna en estat greu, amb insuficiència respiratòria, que ha requerit ingrés a l'UCI.

"El risc de les embarassades de contraure la malaltia és el mateix que el de la població general, però el que passa després ho desconeixem", admet Suy, que confia que la centralització d'embarassades amb Covid-19 a la Vall d'Hebron permeti "tenir més coneixement de la malaltia i donar millors solucions".

L'article a la revista JAMA assegura que tot i que dos estudis anteriors no havien trobat evidències del virus en neonats de mares amb Covid-19, "no es pot descartar la transmissió vertical mare-nadó en l'actual cohort", i insta a prendre mesures més estrictes de control de les infeccions, la quarantena de les mares infectades i vigilància dels neonats en risc de Covid-19".

No obstant, Suy també dona un missatge de tranquil·litat. De mateix manera que hi ha ingressades dones embarassades amb pneumònia per Covid-19, també aquesta mateixa setmana han donat altes a gestants que havien tingut símptomes greus. "Hi ha embarassades que han arribat molt greus, amb pneumònia, han millorat i han marxat a casa seva amb seguiment domiciliari" i la gestació ha continuat el seu curs, afegeix.

Alta precoç per a les embarassades sanes

A la Vall d'Hebron s'han establert dos circuits diferenciats per a les embarassades positives de Covid-19 i les que estan sanes. En aquest últim cas, el part es realitzarà com ja es fa habitualment –es permetrà l'entrada de la parella o la cesària amb vincle– i l'única diferència és que a les mares se'ls donarà l'alta precoç: 12 hores en cas de part vaginal i 24 hores en cas de la cesària. "Les mares s'ho han agafat bé i no oposen resistència a marxar", explica la cap de la secció d'obstetrícia de la Vall d'Hebron. En la mesura que sigui possible també s'han ajornat ecografies no urgents i s'han suspès les visites d'acollida, però s'ha habilitat un telèfon perquè les llevadores puguin resoldre dubtes. I també s'ha establert un circuit de suport de psiquiatria perinatal tant per a gestants sanes angoixades pel coronavirus com per a les que ja tenen Covid-19.