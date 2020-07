Estudis suggereixen que la covid-19 es propaga poc entre els infants

"Les dades suggereixen que els infants no són vectors significatius de transmissió de la covid-19". Aquesta és la conclusió de dos pediatres especialistes en malalties infeccioses de la Universitat de Vermont, als Estats Units, publicada en un comentari a la revista Pediatrics, la publicació científica oficial de l'Acadèmia Americana de Pediatria. Hi han arribat després d'analitzar cinc estudis que han mesurat la transmissió de la malaltia entre els infants.

Al tractar-se d'un comentari, l'article no aporta noves dades, sinó que es dedica a analitzar-ne de ja conegudes. El primer estudi a què fa referència el text està publicat a la mateixa revista Pediatrics, de la qual és editor un dels autors del comentari. En aquest treball es van seguir durant un mes els casos de 39 llars suïsses on vivien infants menors de 16 anys que havien donat positiu de covid-19. De tots ells, en tres casos es pensa que l'infant va contagiar els adults. En les 36 llars restants, el més probable és que fossin els adults els que havien contagiat els infants.

Les conclusions són semblants en els altres quatre estudis que cita el comentari. Durant el seguiment de 68 infants amb covid-19 que es va dur a terme a la ciutat xinesa de Qingdao, es va observar que 65 d'aquests infants havien conviscut amb adults prèviament infectats, fet que suggereix que la malaltia va passar dels adults als infants. A l'estat australià de Nova Gal·les del Sud es van estudiar els casos de 9 infants i 9 docents infectats en 15 centres educatius que havien donat lloc a un total de 735 contactes amb altres infants i de 128 contactes amb altres docents. En aquest cas es van identificar dos contagis: el d'un infant de primària que el més probable és que s'encomanés d'un adult i el d'un estudiant de secundària que probablement es va contagiar a partir del contacte amb dos dels seus companys. El comentari també menciona un estudi fet amb deu infants hospitalitzats a la Xina, en què en un dels casos s'hauria pogut produir un contagi d'infant a adult.

A partir d'aquestes dades, els autors conclouen que, a diferència del que passa amb la grip, la transmissió del nou coronavirus a les escoles pot ser menys important del que es pensava al principi de la pandèmia. De tota manera, adverteixen que a partir d'aquests estudis no queden clars els motius pels quals la transmissió documentada del virus entre infants i d'infants a adults és tan poc freqüent. Un estudi que es va fer a Alemanya amb 47 infants infectats indicava que la càrrega viral a la cavitat nasofaríngia dels infants era similar a la dels adults, amb la qual cosa els infants podrien ser, en principi, tan infecciosos com els adults. Una de les raons que suggereixen els autors per explicar aquest fet és que els infants acostumen a passar la malaltia amb símptomes lleus i que com que no tussen tant no alliberen tantes partícules virals a l'ambient i, per tant, l'encomanen menys. Una altra possibilitat que apunten és que el tancament de moltes escoles es va produir al mateix temps o després de les recomanacions de practicar el distanciament físic, amb la qual cosa la majoria de contactes pròxims s'haurien produït a les llars.

En un comunicat, William Raszka, un dels autors del comentari, ha dit que "després de sis mesos de pandèmia les dades indiquen que els infants tenen menys probabilitats de contagiar-se i "sembla que no encomanen tant la malaltia" i que "els adults que es congreguen sense seguir els protocols de seguretat són els responsables del creixement de casos". Quan se li ha demanat per l'augment de casos en centres educatius de l'estat de Texas, on s'han detectat 894 positius entre els educadors i 441 casos entre els infants, Raszka ha dit que no havia analitzat els detalls del brot però que "és poc probable que els infants en siguin la causa" i que "a partir de les dades que coneixem és més plausible que els adults passin la malaltia als infants en la majoria dels casos".