El Congrés inicia un altre cop la tramitació de la llei d'eutanàsia

El govern de Pedro Sánchez espera que la tercera sigui la bona. El Congrés debatrà demà dimarts l'inici de la tramitació de la llei d'eutanàsia. És el tercer cop en tres anys que la cambra baixa fa aquest pas, truncat el 2018 i el 2019 pels avançaments electorals, i ara el PSOE –que ha presentat la mesura– confia que tiri endavant amb l'aval de la major part de l'hemicicle. Tots els partits menys el PP –que aquest dilluns ha presentat com a alternativa una proposició de llei de cures pal·liatives per a pacients en fase terminal– i Vox ja han anunciat que tenen intenció de permetre la tramitació, a l'espera del debat d'esmenes a la totalitat i d'esmenes parcials, així com en comissió. Es tracta, doncs, del suport de 210 dels 350 diputats de la cambra, si no hi ha un canvi d'última hora en la votació prevista per a dimarts a la tarda.

El grup socialista confia que "aquesta vegada sí" es reconegui als ciutadans de l'Estat el dret a una mort digna, així com la despenalització d'ajudar a morir malalts terminals. El text que hi ha sobre la taula, que té rang de llei orgànica perquè implica un canvi en el Codi Penal –per passar necessita majoria absoluta–, és gairebé calcat al que el PSOE ja va impulsar l'any passat. Considera l'eutanàsia un "dret" al qual podran acollir-se les persones que pateixin "una malaltia greu i incurable", o bé "invalidant" que causi "un patiment insuportable". El cost el pagarà la sanitat pública, tot i que també es podrà dur a terme en hospitals pagats, i els metges podran declarar-se objectors de consciència.

Petició per escrit

L'objectiu és que el pacient pugui tenir una mort digna en el termini d'un mes. Primer ho haurà de demanar al seu metge per escrit, que obrirà un procés deliberatiu i ho consultarà amb un altre metge. Al cap de dues setmanes el pacient haurà de tornar a dir si ho vol tirar endavant. Llavors una comissió de control ho valorarà i, si tots ho avalen, l'eutanàsia es podrà aplicar al cap de dues setmanes. Podrà escollir si es pren ell mateix els fàrmacs o bé és assistit per metges.