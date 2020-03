Com evitar que el coronavirus entri a casa i com facilitar als més petits el confinament

Com fer front des de casa al Covid-19? Com gestionar el confinament amb els infants a casa? Què podem fer per minimitzar l’impacte que pot tenir tant psicològicament com físicament en els més petits? Quines precaucions podem prendre perquè el ritme dels contagis –i, per tant, el col·lapse del sistema sanitari a l'hora de fer-hi front– sigui menor? Què podem fer, dins els possibles, per evitar que el coronavirus entri a les nostres cases?

No es tracta d'entrar en pànic: el brot és un problema de salut pública sense precedents a l'Europa dels nostres temps però s'estén ràpidament. En aquests moments les dades de les quals disposem només ens mostren una part de les persones contagiades. A diferència d’altres països com Corea del Sud, que va optar per fer tests de diagnòstic massius per detectar també els casos amb simptomatologia lleu, a Espanya els kits de diagnòstic s’han reservat per a professionals sanitaris i aquells casos més greus o que requerien hospitalització. És una infecció que per a persones amb certes patologies de base i en algunes poblacions de risc com la gent més gran té un impacte molt important. Tal com ha declarat l’OMS, això no significa que la malaltia només afecti aquests grups sinó que tots hi estem exposats i, per tant, tots la podem transmetre a altres persones. Per tot plegat, cal extremar les precaucions. És important ser responsables i tenir cura els uns dels altres, aprofitar totes les oportunitats que tenim pel fet de formar part d'una comunitat.

1. Protegir els infants dels efectes del confinament

El confinament, segons el que s’ha pogut analitzar a la Xina i que publica la revista Lancet, una de les revistes amb una gran credibilitat en el món sanitari, afecta més els infants i els adolescents que no pas els adults. El país asiàtic comença a proporcionar ara dades, un cop superat el període d’aïllament social, de quin ha sigut l'impacte sobre la població de l'aïllament a casa durant un temps indeterminat (fins que cessin els infectats). Els més petits han vist reduïda dràsticament la seva activitat física, la seva rutina s’ha vist capgirada, i s’han quedat sense poder jugar o interactuar (només ho poden fer virtualment) amb els companys. L’article evidencia la importància que té que els governs i les administracions públiques prenguin mesures per protegir aquest col·lectiu que no només ha vist com es trasbalsava el seu dia a dia sinó que també ha de fer front a la incertesa: no se sap quan es podran reprendre les classes.

És important destinar recursos perquè infants i adolescents puguin continuar l’educació des de casa i que tot plegat es faci amb unes directius clares. Les famílies han de fer una planificació bàsica, amb rutines diàries, intentar seguir uns horaris, compartir amb els que tenen més a prop informació i recursos. No és fàcil però s’ha d’intentar protegir també els infants del pànic general, gestionar bé aquesta incertesa i la por que pot generar la pandèmia. Us pot ser útil aquest pòster del departament de Salut sobre com explicar l'epidèmia als nens i nenes: parleu-los de l'epidèmia d'acord amb la seva edat i feu-los sentir segurs.

2. Extremar les mesures d’higiene

El Covid-19 és nou i encara s’investiga com es transmet. Experiments recents en laboratori, que publica la revista New England, assenyalen que hi ha la possibilitat que també es pugui transmetre per l’aire en espais tancats per aerosols. La mesura clau en tot moment és mantenir una bona higiene de mans, això evitarà que realment el virus pugui accedir al nostre cos mitjançant les mucoses.

Els experts recomanen que, si sortim i entrem en espais tancats, com supermercats, botigues o forns, hem de fer una certa prevenció amb aquell material que ha estat en contacte amb superfícies. Netejar amb tovalloletes amb alcohol (un 70% d’alcohol com a mínim) allò que pot haver estat exposat a contaminació. Se sap que el Covid-19 pot resistir moltes hores en diferents superfícies i, per tant, també es recomana netejar el bany, panys, finestres i altres superfícies amb lleixiu o alcohol. Els tèxtils, com llençols, roba o cortines, s'aconsella posar-ho a la rentadora amb detergent i a una temperatura de 60-90 graus. S’ha d’actuar en tot moment amb sentit comú, es tracta de mantenir les mesures higièniques de casa com ho fem habitualment i únicament extremant algunes mesures concretes.