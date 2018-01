L'exblaugrana Oleguer Presas nega haver agredit un agent el 2003

L’exfutbolista del Futbol Club Barcelona Oleguer Presas ha declarat aquest dijous als jutjats de Sabadell com a encausat pels aldarulls en el tancament d'un bar musical de la ciutat l'any 2003. Es tracta dels fets al bar Bemba, que van acabar amb onze detinguts i una vintena de ferits arran d'un gran operatiu policial a càrrec de la brigada d’intervenció ràpida de la policia municipal, la unitat antiavalots que va crear el llavors alcalde socialista Manuel Bustos i que es posava en funcionament justament aquella nit.

En el primer dia de judici del conegut com a cas Bemba han declarat els onze encausats. Presas ha assegurat davant del jutge que no va agredir cap agent aquella nit i que no es trobava en aquell bar en el moment dels fets. Segons la seva declaració, en el moment de l'acció judicial ell era al bar Sorginak, ubicat també al centre de Sabadell.

Segons l’excentral del Barça, de cop i volta el propietari del bar va encendre els llums i va apagar la música per informar la clientela que hi havia diversos agents de la policia municipal a l'exterior i que mantinguessin la calma. Presas ha continuat dient que els agents van entrar de sobte al bar i que van etzibar cops a alguns dels presents, amb les posteriors detencions i identificacions. L'acció policial al bar Sorginak es va dur a terme en plena matinada, just pocs instants després dels enfrontaments al mig del carrer entre els agents i clients del Bemba, local freqüentat per col·lectius contraris a les polítiques de Bustos.

La defensa demana la prescripció dels fets pel fet que han passat més de 14 anys, i ha definit la situació viscuda aquella nit de "caòtica" i "desproporcionada". Per la seva banda, entre la fiscalia i l'acusació particular del cas (integrada per quatre agents de la policia municipal) atribueixen als onze acusats els delictes d'atemptat a l'autoritat, danys i desordre públic. El 7 de febrer serà el torn els testimonis -entre els quals hi haurà l'actual portaveu del PSC de Sabadell, Josep Ayuso-, que declararan davant del jutge.