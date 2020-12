Els llançaments per impagament d'hipoteca o lloguer cauen un 30% a l'estiu respecte a l'any anterior

Els llançaments o execucions d'habitatges van baixar un 30% a Espanya entre els mesos de juliol i setembre respecte al mateix període de l'any anterior. Ho constaten els registres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que s'han fet públics aquest dijous. Segons aquest organisme, el nombre total de llançaments practicats el tercer trimestre del 2020 va ascendir a 7.096. El 73,1% dels casos (5.190 llançaments) van ser conseqüència de procediments derivats de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU), mentre que 1.564 (el 22%) van derivar d'execucions hipotecàries. Els 342 restants obeïen a unes altres causes.

Segons els registres dels jutges, la baixada interanual dels llançaments hipotecaris –que ja encadena 21 trimestres consecutius de descensos– va ser del 38,1%. Els llançaments derivats de l'impagament del lloguer també van baixar per sisè trimestre consecutiu, però menys que els hipotecaris, un 25,4%.

Tenint en compte només els llançaments derivats de l'impagament del lloguer, Catalunya es manté una vegada més com la comunitat que encapçala el rànquing a tot Espanya, amb 820 procediments el tercer trimestre (el 15,8% del total). Això es tradueix en una desena de casos al dia entre juliol i setembre. La segueix Andalusia, amb 765; el País Valencià, amb 739; i Madrid, amb 553. Pel que fa als derivats d'execucions hipotecàries, el País Valencià, amb 369, ocupa el primer lloc, seguit d'Andalusia (342), Catalunya (195) i Múrcia (172).

Així, en conjunt –entre processos iniciats per lloguer i per hipoteca– Catalunya se situa al podi de casos, com la tercera comunitat amb més llançaments de tot l'Estat, amb 1.117 casos. És a dir, més d'una dotzena de llançaments diaris, just per darrere d'Andalusia (1.168) i el País Valencià (1.137). Madrid la segueix de lluny, amb 620 casos en total.

La publicació de les dades del CGPJ coincideix avui també amb les de l'Institut Nacional d'Estadística, però les primeres recullen els processos derivats tant d'hipoteques com de lloguers mentre que les segones només comptabilitzen les execucions hipotecàries.

Registres d'ocupacions il·legals

Des del tercer trimestre del 2018 també es disposa d'informació estadística dels judicis per ocupació il·legal d'habitatges per als casos en què els propietaris siguin persones físiques, entitats sense ànim de lucre o entitats públiques posseïdores d'habitatge social. El tercer trimestre del 2020 van infressar 983 casos d'aquesta mena, una xifra semblant a la del mateix trimestre del 2019, i se'n van resoldre 770. A Andalusia i Catalunya es va presentar el nombre més alt de demandes, 216, que representen el 22% del total a Espanya.