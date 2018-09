Un exentrenador de futbol infantil, condemnat a 55 anys per agressions sexuals

S'aprofitava de la seva posició per guanyar-se la confiança dels menors a qui entrenava i dels seus pares. Els portava a casa, els oferia posar-se pantalons curts per anar més còmodes i amb l'excusa d'un " massatge per descarregar les cames" els acabava portant a una habitació on n'abusava. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 55 anys de presó un home per diverses agressions sexuals a alguns jugadors d'un equip de futbol infantil entre el 2007 i el 2015. Tot i que el màxim que complirà entre reixes és de 20 anys, quan surti de la presó el tribunal li ha imposat una dècada més de llibertat vigilada i li prohibeix comunicar-se i acostar-se a les víctimes.

La sentència considera que es tracta d'agressions sexuals i no només d'abusos, perquè en el moment que algun dels adolescents li va oposar un mínim de resistència l'home va acabar amenaçant-los i, fins i tot en un dels casos, agafant-lo pel coll i empenyent-lo contra la paret. Tot i que aquesta violència només es va produir en alguna ocasió, el tribunal considera que el fet que la resta de menors ho presenciessin o en tinguessin constància va suposar també intimidació.

L'Audiència dona total credibilitat al relat dels menors, tot i que en algun dels casos els fets es van produir fa més de deu anys, el 2007. La sentència destaca que, tot i que en algun punt el testimoni dels nois presentés fins i tot contradiccions, és suficient "que hi hagi una línia sòlida i homogènia" en el relat dels fets per condemnar l'home, que està en presó preventiva des del moment de la seva detenció, fa gairebé dos anys.

Vulnerar el deure de custòdia

La sentència posa especial èmfasi en el fet que l'home fos entrenador de futbol dels nens, a alguns dels quals anomenava 'els galàctics' i els regalava samarretes o botes de futbol. L'Audiència creu que a la gravetat de les agressions sexuals s'hi afegeix el fet que l'home era una figura de confiança tant per als nens com per a les seves famílies, algú que es feia càrrec dels menors i apunta a una "major culpabilitat" de l'acusat per "vulnerar el deure de custòdia" que tenia.

Durant el judici, l'home va reconèixer que havia practicat actes sexuals amb els nois en diverses ocasions però va assegurar que en tenia el consentiment, cosa que el tribunal nega. De fet, la sentència deixa clar que encara que els adolescents haguessin arribat a accedir a realitzar alguna de les pràctiques –cosa que no va passar– s'hauria produït igualment un "abús de superioritat" pel fet que l'home era el seu entrenador de futbol.

L'advocada de dues de les víctimes, Susanna Vilaseca, remarca la importància que s'hagi tingut en compte aquest abús de superioritat de l'acusat. "És el que desencadena tota la sentència", destaca la lletrada, que considera que l'Audiència ha tingut en compte "com afecta la figura d'un entrenador a un menor". Tot i que la sentència no creï un precedent jurídic, l'advocada també destaca que el tribunal hagi tingut en compte com a principal prova de càrrec contra l'acusat el relat de les víctimes, tot i que alguns dels fets es remuntessin a fa més d'una dècada.

L'Audiència només ha absolt el condemnat d'un dels abusos que li atribuïa la fiscalia –que demanava fins a 84 anys de presó per a l'home–. A més, el condemna a indemnitzar cadascuna de les víctimes amb fins a 12.000 euros.